Non si può vivere di solo lavoro e infatti è molto importante l’amore nella vita di tutti. Miriana Trevisan è uno dei volti più amati da pubblico anche per via della carriera che ha fatto e oggi sarà ospite di Monica Setta a Storie di Donne al bivio weekend dove si aprirà come non ha mai fatto prima parlare anche di amore. Ma è fidanzata Miriana Trevisan? Al momento non si hanno molte informazioni in merito, ma chissà che non si apra quest’oggi.

Nei mesi scorsi la showgirl è stata accostata a un ex compagno di Valeria Marini ovvero Eddy Siniscalchi, ma poi non se n’è saputo più nulla, anche perché lei è molto riservata e non fa trapelare molto della sua vita privata. “Ho tentato di non chiudermi” ha confessato lei in un’intervista concessa proprio a Monica Setta, concludendo col dire che ha bisogno di amare e di essere amata.

Miriana Trevisan racconta il rapporto con l’ex marito Pago

Oltre alla piccola parentesi vissuta con Bruce Willis – lui l’ha corteggiata in discoteca, ma poi non è successo nulla – sicuramente la grande storia d’amore di Miriana Trevisan è quella vissuta con l’ex marito Pago. Un colpo di fulmine perché si sono sposati dopo appena sei mesi. Da quel loro amore così intenso è nato la luce dei loro occhi: il figlio Nicola.

Purtroppo alcune storie d’amore sembrano destinate a finire. Miriana Trevisan e Pago si sono lasciati dopo il loro matrimonio e per due anni circa si sono cercati, poi ritrovati. Sono stati una coppia ancora per un po’, ma essendo come il giorno e la notte hanno deciso di separarsi una volta per tutte, pur rimanendo molto legati dal punto di vista affettivo per via del figlio che hanno in comune. Pago negli ultimi anni è balzato agli onori della cronaca rosa per via delle sue partecipazioni a Temptation Island Vip e poi il Grande Fratello Vip dove ha tenuto banco con la sua tormentata storia con Serena Enardu. Perché ha partecipato? Come ha confessato lui stesso a Ora o mai più, dove fa parte del cast: aveva bisogno di soldi.

