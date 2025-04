Miriana Trevisan è una delle showgirl che ha lavorato con i maggiori conduttori della televisione italiana che negli ultimi anni ha avuto modo di essere ospite in diverse trasmissioni, ma senza più essere parte integrante di un programma degno di tale nome. E allora ecco un’altra sua intervista, questa volta rilasciata al Corriere.it, dove ha ripercorso la sua carriera, ma si è anche sbottonata di più sulla sua vita sentimentale.

Miriana Trevisan, chi è: Non è la Rai, poi i programmi con Mike Bongiorno/ "Amore? Voglio essere pronta"

Per un periodo, quando era giovane, ha praticato la kickboxing, che è molto utile come pratica di autodifesa quando si è in difficoltà, in special modo nella società attuale dove la violenza contro le donne è all’ordine del giorno, e si era accorta di essere seguita da uno stalker, che la pedinava addirittura fino a casa. Allora una sera ha inchiodato, è scesa come una furia, e “ho iniziato a tirare calci e pugni sulla sua auto, spaccando tutto”, arrivando pure a tagliarsi. Risultato? Non lo ha più visto.

Nicola Settembre, chi è il figlio di Pago? "Ritrovati grazie a Tale e Quale Show"/ Nato da Miriana Trevisan

Miriana Trevisan e la sua attuale situazione sentimentale: “Tendo alla castità”

Molti sanno che Miriana Trevisan si è sposata due volte con il cantante Pago dal quale ha avuto anche un figlio, che amano alla follia. Ora vanno molto d’accordo, come fratelli, e non ha fatto mistero di preferirlo come amico che come marito. “Forse è l’unico che ho amato” ha confessato lei al Corriere.it. Già, ma ora il suo cuore è impegnato oppure è libero?

Ha avuto una brutta storia d’amore che l’ha segnata, con un uomo che la sminuiva pure come madre, e ora non ha nessuno nella sua vita. Cerca un uomo non troppo giovane, dai 45 anni in su, “elegante e colto”, che sia anche intelligente se no rischia di annoiarsi in fretta. In amore si reputa un po’ sfortunata perché ha avuto la tendenza a idealizzare rapporti e a farsi delle illusioni. “Tendo alla castità” ha detto lei, aggiungendo di avere dei desideri come tutti. E chissà che presto la vita non le regali un compagno fedele con cui vivere un amore invidiabile.

Mauro Repetto: “Impazzivo per Miriana Trevisan”, sorpresa a La Volta Buona/ “Posso provarci 30 anni dopo?"