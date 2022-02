Miriana Trevisan/ “Ho fatto una cazz*ta: non mi sono difesa, oggi sono pentita…”

Miriana Trevisan, le ultime tensioni al GF Vip

Continua l’avventura all’interno della casa per Miriana Trevisan, che durante il suo percorso ha avuto diversi diverbi con gli altri concorrenti. Fioccano i provvedimenti disciplinari e gli scontri tra i vipponi della casa, Miriana la scorsa settimana ha avuto infatti uno dei soliti scontri con il duo Katia-Soleil grandi alleate.

Miriana Trevisan "Soleil, Alex e Delia? Nessuna vittima"/ “Non ti fai limonare così!”

Miriana viene spesso accusata di parlare alle spalle degli altri inquilini e criticarli, in questo caso è toccato a Katia Ricciarelli, divenuta protagonista delle chiacchiere. La showgirl invece si difende dichiarandosi coerente e trasparente, ma le tensioni continuano all’interno della Casa più spiata d’Italia. In occasione della lettura del comunicato ufficiale da parte della redazione, scoppia un’altra furiosa lite tra le donne della casa. Katia durante la diretta aveva infatti definito Nathaly, Miriana e Manila delle vere e proprie vipere. La showgirl non aveva preso bene queste critiche, elencando i comportamenti da adottare per non incorrere in provvedimenti disciplinari, facendo ironia sulle parole di Katia. Le due discutono, ma non riescono a trovare un punto d’incontro: la tensione è palpabile all’interno della casa.

Barù sotto pressione, sbotta con Miriana Trevisan/ "Non state aiutando la situazione"

Provvedimento dopo l’ultimo ‘scivolone’?

Nonostante i suoi problemi con gli altri concorrenti, Miriana Trevisan secondo i media, risulta essere un personaggio molto amato dai social e dal pubblico a casa, ma ancora non ha rimediato un posto per la finalissima del GF Vip che andrà in onda a marzo. Durante il suo percorso all’interno della casa Miriana è riuscita a esternare la sua determinazione, ma una frase pronunciata pochi giorni fa potrebbe metterla nei guai!

Le dichiarazioni di Miriana che circolano sul web hanno scatenato una vera e propria bufera, la showgirl avrebbe infatti detto di poter riconoscere da quale problema fisico possa essere affetta una persona con un semplice sguardo. I social si sono immediatamente scagliati contro la concorrente, invocando anche delle sanzioni da parte della produzione. Vedremo cosa deciderà il Grande Fratello: ci saranno dei seri provvedimenti nei confronti di Miriana o tutto passerà in sordina? Non ci resta che aspettare la prossima puntata in diretta, dove verrà sicuramente messo in evidenza questo punto.

MIRIANA TREVISAN/ Sorpresa da nonna Maria: "Sei seria e sempre onesta!"

Miriana Trevisan, la confidenza a Davide Silvestri

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è recentemente confidata con Davide Silvestri svelando di aver subito un torto da parte di uno dei Vip. Oggi si dice pentita per non aver reagito ad alcune accuse mosse nei suoi confronti. Quello di Miriana, da qualche giorno sembra essere un vero e proprio pensiero fisso che la tormenta. “Se delle persone mi hanno fatto qualcosa ho risposto perchè non sono un’idiota, mi difendo”, ha commentato Miriana, parlando con Davide. Ad ascoltarla in silenzio anche Jessica e Barù.

Dopo diversi mesi di convivenza, l’ex ragazza di Non è la Rai ha spiegato quanto sia necessario, in quel contesto, avere anche dei punti di riferimento soliti ai quali affidarti. “Ho fatto una di quelle cazz*te… Sono pentita, non lo dico, cerco solo di raddrizzarmi”, ha ammesso poi a Davide. La Trevisan non ha voluto però svelare nè il Vip che l’avrebbe delusa nè il fatto, “me la sto pulendo dentro da sola”, ha aggiunto. “Ho fatto una cazz*ta”, ha ribadito, “Non mi sono difesa in una situazione in cui dovevo difendermi e in cui non dovevo permettere un certo atteggiamento”. Si riferisce ad un Vip della Casa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA