Miriana Trevisan/ I dubbi su Sophie e il Jessica il messaggio d’amore di Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan risponde al messaggio d’amore di Biagio D’Anelli “Rimani lì, aspettami”

Il percorso di Miriana Trevisan dentro la casa del Grande Fratello Vip è stato animato da emozioni di ogni tipo, senza tralasciare discussioni e confronti anche piuttosto ostili. L’amore è stato però senza dubbio centrale, da Nicola Pisu a Biagio D’Anelli, che l’attende fuori dalla casa per poter continuare la loro relazione. Nelle ultime settimane è stata al centro delle vicende principalmente per alcuni dissapori con i suoi coinquilini, in particolare con Soleil Sorge e Katia Ricciarlli. Nel corso della trentacinquesima puntata, trasmessa lunedì 17 gennaio, la showgirl ha voluto dare ancora una volta la sua opinione in merito al rapporto controverso tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dal suo punto di vista è palese che tra i due ci sia amore e non amicizia, sottolineando tra l’altro che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne farebbe bene a dichiararlo senza più filtri. Soleil ha glissato le affermazioni della donna, confermando come sempre la sua posizione di assoluta amicizia nei confronti dell’attore. Nel momento della nomination Miriana ha deciso di fare nuovamente il nome del duo Valeria Marini-Giacomo Urtis; la motivazione è stata quella di voler ricambiare le recenti nomination ricevute proprio dalla coppia. Dopo la puntata Miriana ha ricevuto un messaggio d’amore da Biagio D’Anelli grazie a un aereo che ha sorvolato la casa. “Rimani lì, aspettami”, ha detto la Trevisan rivolgendosi a Biagio.

Soleil Sorge smaschera Miriana Trevisan/ "L'ho sgamata da subito e per questo…"

Miriana Trevisan: i dubbi su Sophie e Jessica

Nei giorni scorsi Miriana Trevisan, durante una partita a biliardo, ha parlato con Gianmaria Antinolfi del rapporto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié e di come le ultime vicende abbiano compromesso la loro amicizia. “Continuo a vedere cattiverie gratuite e mi stanco. Fa schifo tutta sta roba…”, ha detto la ex velina. Gianmaria ha cercato di tranquillizzare l’amica dicendole di aver parlato con le dirette interessate e di credere che siano in grado di gestire il loro rapporto come meglio credono. Miriana continua ad avere difficoltà a rapportarsi con Soleil Sorge, difficoltà che sono aumentare dopo l’ingresso in casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli. “Io ho ancora un problema quando c’è Soleil, è suscettibile. A volte la ascolto e dico ‘non ce la faccio’… Altre volte invece è piacevolissima”, ha detto la Trevisan parlando con Jessica Selassié. E ha aggiunto: “Vede nemici anche dove non ci sono”.

