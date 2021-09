Miriana Trevisan i suoi ex/ Dopo Pago la recente rottura con il compagno Giulio Cavalli

Della rottura con Giulio Cavalli, Miriana Trevisan ne aveva già parlato qualche tempo fa da Caterina Balivo nella trasmissione “Vieni da me”. Aveva dichiarato infatti che era difficile vivere con una persona finita sotto scorta: “Non era semplice, c’era sempre la polizia fuori casa. Una volta ci fu un allarme ed entrarono in casa, un’altra volta fummo portati in una località sicura”. La Trevisan aveva lamentato però anche delle divergenze caratteriali: “Eravamo in crisi, la storia stava finendo proprio quando venni a Vieni da me. Abbiamo deciso di lasciarci perché eravamo diversi”.

MIRIANA TREVISAN AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Replica alla Colucci "Non è la Rai..."

Nonostante un matrimonio fallito alle spalle, Miriana aveva deciso di riprovarci. Si era rimessa in gioco e aveva voltato pagina. Il destino però l’ha beffata. Non sappiamo oggi in che rapporti i due siano rimasti considerando che Giulio a quanto pare è rimasto amico del figlio. I rapporti con Pago invece sono sereni e distesi come ha ammesso lei di recente: “Per noi al primo posto c’è il bene di nostro figlio Nicola. Non ci facciamo guerre e cerchiamo di avere rapporti sereni”. In una recente intervista, l’ex marito aveva commentato la sua nuova esperienza televisiva al Grande Fratello Vip: “Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento, anche perché lei ha già partecipato all’Isola dei Famosi tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi”.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6/ Il consiglio di Pago: "Essere se stessi"

Miriana Trevisan e le sue rivelazioni sugli ex al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan è tornata oggi a parlare del matrimonio naufragato con Pago e della recente rottura con il compagno Giulio Cavalli. A Daniele Silvestri nella casa del Grande Fratello Vip ha infatti confidato di aver vissuto il periodo post matrimonio come un momento di chiusura: “Ho ricominciato a sentirmi donna negli ultimi anni, a frequentare persone. Prima non uscivo.” Daniele le ha poi domandato se il suo cuore batte per qualcuno, la showgirl ha negato spiegando però di aver lasciato una persona prima dell’ingresso nella casa: “Prima di entrare ho capito che non faceva per me. C’era qualcosa che non mi quadrava”.

Miriana Trevisan "Grande Fratello Vip? Contatti con Mediaset"/ "Manca il contratto"

Poi ha rivelato che il figlio Nicola ha iniziato a giudicarla se c’è qualcosa di sbagliato intorno. Miriana è alla ricerca di un uomo e lancia il suo appello: “Un uomo mi deve stupire, deve essere leale, essere amico e mi deve far ridere. Soprattutto deve seguirmi nelle mie follie”. Chissà che non trovi l’amore proprio nella Casa.



