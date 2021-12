Miriana Trevisan, il figlio Nicola non vuole Biagio D’Anelli/ Parla Pago: “È geloso”

Più volte nella Casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha nominato suo figlio Nicola e il forte legame che li lega e molte volte si è detta preoccupata della sua possibile reazione di fronte alle immagini di un suo avvicinamento ad un altro uomo. È proprio per lui che ha deciso di allontanarsi da Nicola Pisu, poi uscito dalla Casa. Eppure nelle ultime settimane è stato Biagio D’Anelli ad avvicinarsi a lei, tanto che tra i due sembra stia nascendo una storia.

Proprio questo flirt avrebbe infastidito il piccolo Nicola. A confermarlo è Pago, padre del bambino ed ex di Miriana, che alle pagine del settimanale Nuovo ha rivelato che Nicola sarebbe geloso del rapporto che sua madre ha oggi nella Casa con D’Anelli.

Nicola, il figlio di Miriana Trevisan geloso di Biagio: le rivelazioni di Pago

“Nicola è molto legato a Miriana. – ha esordito Pago nel corso dell’intervista, spiegando – Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile”, ha quindi concluso il cantante. Nicola, dunque, è geloso di Biagio come, tuttavia, lo sarebbe di qualsiasi altro uomo che si avvicina alla sua mamma. Resta il fatto che conferma di essere molto fiero di lei e del percorso che sta facendo nella Casa. Proprio Nicola, insieme a Pago, hanno inviato a Miriana un videomessaggio, invitandola a continuare la sua avventura fino alla fine.

