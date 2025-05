Si apre una nuova settimana in compagnia dei tanti temi che puntualmente propone Caterina Balivo insieme ai tanti ospiti de La Volta Buona; quest’oggi il tema sono gli amori finiti tra volti noti dello showbiz. Per l’occasione in studio Miriana Trevisan che per anni è stata legata al cantante Pago. Con l’ex marito oggi il rapporto, stando al suo racconto, ha raggiunto uno step affettivo differente: “Ora ci vogliamo bene, come due fratelli”. Eppure, dalle parole successive, un briciolo di risentimento sembra ancora essere presente: “Eravamo molto diversi, io ero romantica… Le canzoni? A questo punto penso fossero per un’altra donna… Sinceramente non so se erano già per Serena Enardu, forse non allora però dopo c’è stata. Lui ha detto che il vero amore lo ha provato per lei, quindi in fondo vuol dire che avevo ragione”.

Il racconto di Miriana Trevisan si sposta poi sulla sofferenza post-rottura; la conduttrice ha infatti confermato quanto sia stato ingente il contraccolpo per quanto oggi, anche per la figlia nata dal loro amore, siano riusciti a ricostruire il rapporto all’insegna del rispetto reciproco. Colpisce in particolare una curiosità inedita raccontata dalla conduttrice a La Volta Buona e che risale proprio al primo periodo dopo la rottura con l’ex marito Pago.

“Ho sofferto moltissimo per la rottura con il mio ex marito Pago”, ha spiegato Miriana Trevisan a La Volta Buona prima di arrivare ad un aneddoto che ben rappresenta le sensazioni di quel momento. “Quando ci siamo lasciati l’ho sognato per un anno; non sogni strani, semplicemente lo sognavo. Questo vuol dire che io l’ho proprio amato…”. La conduttrice, a prescindere dal suo racconto, ci tiene però a sottolineare: “Adesso però sto bene”.