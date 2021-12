Miriana Trevisan: “In confessionale mi chiedono di Soleil”/ Regia del GF Vip censura…

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, l’argomento principale delle discussioni, continua ad essere il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Oltre a parlarne tra loro, i concorrenti che si aspettano un ritorno di Alex per un confronto con Soleil, sono chiamati ad esprimere la propria opinione in confessionale. A svelarlo è stata Miriana Trevisan parlando con Manila Nazzaro. “Mi sto esponendo e il mio punto di vista è completamente diverso. Quindi me ne sto prendendo la responsabilità“, ha detto Miriana che, pur riconoscendo alcuni errori di Alex Belli, non considera Soleil una vittima della situazione.

“Ma ti chiamano? Ancora?“, le ha chiesto Manila Nazzaro lasciando intendere come l’argomento principale dei confessionali degli ultimi giorni siano Alex e Soleil. E Miriana risponde: “Eh certo, di continuo“.

Miriana Trevisan e l’opinione su Soleil Sorge

Dopo la rivelazione di Miriana Trevisan, sul web, come riporta Novella 2000, sono spuntati diversi commenti. Alcuni utenti sono convinti che le domande su Soleil Sorge siano rivolte a Miriana Trevisan principalmente perchè ne starebbe parlando continuamente in casa al punto da aver discusso con Biagio D’anelli per la questione.

“Io non credo nel suo vittimismo. Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera. Prima di lui ha avuto Gianmaria che è un bravo ragazzo. […] Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti. Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto. E non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato non hai un progetto di vita di quel tipo. Non mi paragonare ad altre, io sono una brava persona. Non mi avvicino agli altri se sono sposati”, è l’opinione di Miriana su Soleil.



MIRIANA DICE CHE IL CONFESSIONALE LA CHIAMA DI CONTINUO E LE FANNO DOMANDE SU SOLEIL E LA REGIA CENSURA#gfvip pic.twitter.com/1h6DyAkzUm — ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒟𝑜𝓇𝓇𝒾𝓉 🤍🦚 (@LittleDorrit24) December 14, 2021





