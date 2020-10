Miriana Trevisan/ “Io e Pago ci incontriamo ogni giorno. Tale e Quale? È portato!”

Dopo la vittoria dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Pago si prepara ad affrontare anche il torneo dello show di quest’anno. Felicissima per il suo trionfo è Miriana Trevisan, la sua ex moglie, che ai microfoni di RTL 102.5 News racconta di aver conosciuto Pago proprio grazie alla musica: “Io l’ho conosciuto in Sardegna, lui faceva parte di una band come frontman quindi l’ho conosciuto così. – svela a Francesco Fredella, e continua – Ha sempre cantato dentro casa, fuori casa, la sua vita è stata questa, vagabondo per la musica. Da artista lui compone in solitudine.” Talento non solo per il canto ma anche nell’imitazione quello di Pago, Miriana racconta: “Io sapevo di questa sua dote, è proprio portato. Ricordo che da piccolo ha fatto anche dei musical…”.

Miriana Trevisan: “Incontro Pago ogni sera, è a Roma e nostro figlio…”

Proprio a Miriana Trevisan chiediamo se Pago, convinto cantautore, sia disposto ad interpretare anche testi che siano di altri autori. Lei ci svela: “Lui ha molti contatti con produttori, è molto aperto su questo, anche sull’interpretazione. Non credo assolutamente sia chiuso ad interpretare anche altri autori e non solo suoi testi.” Infine la Trevisan confessa di incontrarlo in questo periodo spessissimo: “Essendo a Roma ci incrociamo quasi ogni sera, in realtà il bambino – Nicola, il loro figlio, ndr – ha la fortuna di avere suo padre vicino quindi lo vede ogni sera”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA