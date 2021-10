Miriana Trevisan isolata?/ Pago: “Nostro figlio Nicola era preoccupato, voleva entrare al GF VIP”

Pago, ex compagno di Miriana Trevisan ha parlato a Casa Chi della sua ex compagna e della sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip. Entrambi erano già stati protagonisti del reality due edizioni fa, quando il concorrente era Pago e Miriana aveva fatto il suo ingresso per fargli una sorpresa, un momento che ha lasciato un ricordo commovente in tutti gli spettatori soprattutto per il rapporto che i due hanno continuano a mantenere nonostante la separazione anche per la serenità di suo figlio Nicola.

Pago ha voluto parlare delle dinamiche che sta scatenando Miriana Trevisan all’interno della casa, che ha più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua e di dire tutto quello che pensa in modo chiaro e diretto. Secondo il suo ex compagno presto tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip potrebbero scoprire una Miriana Trevisan del tutto diversa da quella conosciuta fino ad ora.

Miriana Trevisan deve ancora far vedere chi è davvero al Grande Fratello Vip? La difesa di Pago

Secondo Pago, infatti, Miriana Trevisan ha ancora il freno a mano tirato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, anche se non si spiega il motivo di questo comportamento. Il cantante ha confermato che Miriana sarebbe una donna molto più allegra ed espansiva rispetto a come è apparsa durante i primi giorni e probabilmente il suo vero carattere salterà fuori non appena avrà preso più confidenza con la casa e con gli altri concorrenti.

Il percorso di Miriana Trevisan all’interno della casa è stato inizialmente molto difficile, la donna si sentiva quasi isolata dal resto del gruppo, soprattutto dalle sue compagne donne. Le difficoltà di Miriana sono state vissute con difficoltà anche da suo figlio Nicola che voleva correre all’interno della casa del Grande Fratello Vip per andare in aiuto di sua madre: “Nicola non dico che ci è rimasto male, ma voleva entrare. Mi ha detto due o tre volte chiama Alfonso Signorini e vai a dire qualcosa a mamma”.

