Miriana Trevisan lascia Biagio D’Anelli?/ Urla fuori dalla casa: “Tuo figlio non lo vuole”, è crisi!

Miriana Trevisan nuovamente in crisi con Biagio D’Anelli. Dopo aver messo da parte dubbi e paure ed essersi lasciata andare tra le braccia dell’opinionista che, questa sera, rischia di essere il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 2021 essendo al televoto proprio contro Miriana e la coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini, la Trevisan è stata assalita nuovamente dei dubbi. Dopo aver trascorso una notte fatta di baci e coccole, complice anche l’atmosfera di festa, ha cominciato il nuovo giorno nella casa di Cinecittà con grande entusiasmo.

Il risveglio, per Miriana e Biagio, è stato condito da mani intrecciate, abbracci e coccole. Tuttavia, a turbare l’ex ragazza di Non è la Rai sono stati alcuni fan che, muniti di megafono, sono riusciti a farle recapitare un messaggio che ha lasciato il segno. Mentre Miriana era in giardino, dall’esterno, in casa, sono giunte delle urla che hanno portato nuovamente a galla tutti i dubbi di Miriana che non riesce a fidarsi totalmente di Biagio.

Miriana Trevisan in crisi per le urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021

“Miriana, tuo figlio non vuole…: sono queste le parole che qualcuno ha urlato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 per Miriana Trevisan. Parole che sono state perfettamente capite dalla Trevisan che, dopo il recente riavvicinamento a Biagio D’Anelli, hanno mandato letteralmente in crisi la showgirl. “Mi viene da vomitare”, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai che è caduta nello sconforto più totale.



Biagio D’Anelli ha provato a rassicurarla ricordandole e, per un momento, Miriana pare si sia rasserenata. D’Anelli, infatti, le ha confidato che in un confessionale ha spiegato che, se in futuro dovesse nascere qualcosa d’importante, amerebbe prima suo figlio e poi lei. Negli scorsi giorni, inoltre, Pago aveva proprio parlato della gelosia del figlio Nicola nei confronti di Biagio D’Anelli.

