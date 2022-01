Miriana Trevisan/ Le critiche di Sophie: “Dovrebbe essere un po’ più oggettiva”

Miriana Trevisan: il rapporto con Nathaly Caldonazzo

Miriana Trevisan ha detto di sentirsi infastidita per il modo in cui Barù tratta le vip e lo ha definito un cafone. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è difeso dicendo che secondo lui tutte le donne della casa stanno forzando qualcosa con Jessica Selassié e sono proprio loro le prime a scherzare in modo provocatorio con lui. Nelle ultime settimane Miriana ha molto legato con Nathaly Caldonazzo, in poco tempo le due sono diventate grandi amiche e confidenti. Nonostante l’amicizia le due donne hanno idee differenti, soprattutto sulla questione inerente il perdono. Nathaly pensa che dopo aver ricevuto un torto non si debba più avere niente a che fare con la quella persona, mentre Miriana non condivide del tutto la sua opinione. La ex velina ha deciso di confidarsi con Davide, Manila e Katia: “Vuole che io sia netta come lei nelle cose”.

Miriana Trevisan/ L'attesa per Biagio D'Anelli e le nuove discussioni nella casa

Miriana Trevisan: “Non è oggettiva con Soleil”

Nathaly Caldonazzo, infatti, ha criticato Miriana Trevisan di parlare ancora con Soleil Sorge. Il comportamento dell’attrice non è piaciuto ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Jessica Selassié, infatti, ha difeso l’influencer: “Basta, ognuno ha dei pregi e dei difetti. Non possiamo sempre puntare il dito contro una ragazza. Questa ha la mia età e si ritrova tutti contro di lei, parliamo umanamente, non ha ammazzato nessuno. Non esageriamo”. La principessa, come riporta Biccy, ha poi riportato le parole della Caldonazzo a Sophie Codegoni: “A me non dispiace stare con Sole. Poi che tutta la casa sia contro di lei e che la lascino da sola non mi piace, isolarla non è giusto. Io sono la prima a dire che dovrebbe chiarire con Manila, ma a me Sole non mi ha fatto niente e lo ripeto mille volte“. Sophie, invece, ha criticato il comportamento di mariana nei confronti di Soleil: “Secondo me Miri dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro Soleil” .

