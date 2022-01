Miriana Trevisan/ Le spalle coperte da Biagio D’Anelli e Pago e l’alleanza con Manuel

Se durante la prima parte del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo aveva nominato spesso Miriana Trevisan con la quale non aveva un grande rapporto, nell’ultimo mese, qualcosa è decisamente cambiato. Tra Miriana e Manuel sta nascendo un bel rapporto d’amicizia. La vicinanza di Lulù ha permesso a Bortuzzo di scoprire la personalità della Trevisan con cui riesce anche a fare lunghi discorsi. Proprio Manuel, infatti, ha consolato e rassicurato Miriana subito dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli. Un gesto che la showgirl ha particolarmente apprezzato e che ha unito ancora di più i due che, in questi giorni, stanno provando a proteggere Lulù Selassiè che continua ad essere nel mirino di Katia Ricciarelli dopo la loro discussione.

Oltre a poter contare sull’appoggio dei suoi amici all’interno della casa, Miriana Trevisan può contare anche su tantissimi fans che, da ben quattro mesi, le dimostrano amore e sostegno salvandola ogni volta che va al televoto ed inviandolo dei messaggi attraverso gli aerei. L’ultimo è arrivato poche ore fa ed è stato accolto con grandissima gioia dalla showgirl. “Miri 6 nell’anima🖤 con te all’infinito Love U Fan”, recitava il messaggio.

Miriana Trevisan, lo scontro con Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan è stata la protagonista della puntata del Grande fratello Vip andata in onda lunedì 3 gennaio. La sohowgirl ha avuto un violento scontro con Katia Ricciarelli. L’ex di Non è la Rai ha redarguito la cantante lirica perché nei giorni scorsi l’ha offesa come madre. L’ex di Baudo ha rincarato la dose urlandole in faccia: “Tu saresti una madre? (…) Sei una madre quando vuoi tu!” Miriana affranta si allontana. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando la Trevisan ha ammonito le sorelle Selassiè e Katia perché durante una discussione hanno usato parole forti. Carmen ha cercato di buttare acqua sul fuoco, mentre Nathaly ha preso le difese della showgirl. Soleil al contrario ha rincarato la dose accusando la ex di Pago di usare il figlio solo quando le fa comodo. A questo punto Miriana si è scagliata contro la Sorge come una furia: “Non ti permettere di parlare di mio figlio, grazie”.

Negli scorsi giorni, Giucas, Giacomo, Soleil e Valeria, parlando della storia nata tra la Trevisan e Biagio D’Anelli, hanno definito quest’ultimo “falso”. Alcuni gieffini sono convinti che l’avvicinamento di Biagio a Miriana sia stata solo la conseguenza di una strategia di gioco, in realtà al giovane non è interessato alla showgirl che invece ha visto nel gieffino un punto di riferimento che ora le sta mancando. Naturalmente la Trevisan non è d’accordo con i suoi inquilini e ha difeso il rapporto che ha avuto dentro la Casa con Biagio. Soleil ne ha approfittato per togliersi un altro sassolino dalle scarpe e ha incalzato l’ex velina accusandola di aver fatto cadere il talent scount nella sua “rete di mantide”. Miriana nemmeno ha dato peso alle sue parole e ha messo a tacere l’influencer.

Miriana Trevisan, la difesa di Biagio D’Anelli e Pago

Anche Biagio D’Anelli è stato chiamato in causa e ha difeso Miriana definendo falsi i quattro che lo accusano di non essere stato leale nei confronti della Trevisan. Il giovane si è poi congedato promettendo di seguire il protocollo anti-covid per poter presto riabbracciare Miriana. Dall’esterno l’ex marito della showgirl, Pago, ha fatto sapere, attraverso un posto Instagram, che non ha apprezzato le accuse che sono state fatte alla ex moglie e ha dato disposizione ai suoi avvocati di procedere per vie legali nei confronti di chi ha violato la privacy di Miriana e per le accuse che le sono state fatte, tutto questo per tutelare la sua famiglia e il figlio che è stato tirato in ballo senza alcun motivo.

L’atmosfera dentro la casa non è per niente serena e pacifica. Miriana ha deciso di cambiare metodo e di farsi rispettare, negli ultimi mesi ha lasciato a chiunque di calpestare la sua dignità di donna, ora è arrivato i lmomento di voltare pagina. Giucas con fare paterno le ha consigliato di disinteressarsi dei giudizi e delle opinioni degli altri, ma d iandare avanti serena senza alcun condizionamento. La mancanza di Biagio si fa sentire, per questo il pubblico vorrebbe che nella prossima puntata la showgirl possa riabbracciare il giovane, per ritrovare un po’ di serenità che in questi ultimi giorni è stata messa a dura prova.



