Miriana Trevisan, l’ex conferma i regali costosi/ Pago tuona: “Multe e carcere”

Giacomo Urtis, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, ha parlato di alcuni regali costosi che avrebbe ricevuto dall’ex fidanzato. La Trevisan, all’interno della casa, è rimasta spiazzata da tali dichiarazioni che ha annunciato azioni legali per difendersi. Fuori dalla casa, a difenderla, c’è Pago che, dopo aver annunciato la decisione di adire le vie legali, è tornato sull’argomento con nuovi dettagli.

Biagio D'Anelli, attacco a Miriana prima del GF Vip/ "Vai a cag*re, ringrazia Nicola"

“Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana”.

Giacomo Urtis “Mirana Trevisan? Regali da 20/30mila euro”/ Lei “Mi rivolgo ai legali”

Miriana Trevisan, parla l’ex dopo le accuse di Giacomo Urtis

All’interno della casa, Giacomo Urtis e Miriana Trevisan, dopo quanto accaduto durante la puntata con Alfonso Signorini, hanno avuto un chiarimento. Successivamente, come fa sapere Biccy, Urtis, dopo aver chiesto scusa alla Trevisan, parlando con altri coinquilini, avrebbe confermato quanto detto in precedenza. “Ragazzi è tutto vero. Non è che me l’ha detto un conoscente. Il suo ex è uno dei miei migliori amici. Lui mi ha assicurato tutto quello che ho detto su quei regali“.

Su Instagram, nel frattempo, la pagina Investigatore Social, ha pubblicato lo screen di un post dell’ex di Miriana Trevisan in cui confermerebbe le parole di Giacomo Urtis e che potete leggere qui sotto.

Pago difende Miriana Trevisan: “Pronte le denunce”/ Urtis, Katia e Soleil l'attaccano





© RIPRODUZIONE RISERVATA