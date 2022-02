Miriana Trevisan, lite con Katia Ricciarelli/ “Siamo in un covo di vipere…”

Manca meno di un mese alla finalissima del Grande Fratello Vip 2021 e gli animi degli inquilini della casa più famosa d’Italia sono sempre più infuocati. Nonostante siano passati più di cinque mesi dall’inizio della convivenza, ci sono concorrenti che non riescono ad andare d’accordo. E’ il caso di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli che, seppur abbiano più volte deposto le armi, nell’ultimo periodo riescono a discutere anche quando provano a scherzare. E’ quanto accaduto ieri quando, durante la lettura del comunicato ufficiale sul budget della spesa settimanale, una battuta della Trevisan ha scatenato la reazione della Ricciarelli dando vita ad un botta e risposta tagliente.

Miriana Trevisan smaschera Alex Belli e il teatrino con Delia e Soleil/ "Pagato per…"

Come ogni martedì, il Grande Fratello ha chiamato in confessionale due concorrenti che hanno poi svelato agli altri inquilini il budget della spesa settimanale. A leggere il comunicato sono stati Antonio Medugno e Miriana Trevisan e una battuta di quest’ultima ha fatto infuriare la cantante lirica.

La spesa settimanale scatena la lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

Antonio Medugno e Miriana Trevisan hanno letto il comunicato annunciando la riduzione del 30% del budget settimanale deciso per il non rispetto del freeze in puntata da parte di alcuni concorrenti. Miriana ha ironizzato sulla decisione del Grande Fratello elencando le cose che non si dovrebbero fare per evitare di essere puniti. «Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere», ha ironizzato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Biagio D'Anelli scrive a Miriana per San Valentino/ "Vorrei stringerti, morderti ma…"

Ironia che non è piaciuta a Katia Ricciarelli che ha ribattuto: «Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo. L’ironia è bella quando è intelligente“. La Trevisan, però, ha prontamente replicato: “Come scherzi tu, scherzo io. Siamo alla pari. C’è chi può fare battute e chi no”, ha concluso Miriana che si è poi sfogata con Manila Nazzaro.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli litigi e preparazione delle valigie/ Presto abbandonerà il GF VIP?

© RIPRODUZIONE RISERVATA