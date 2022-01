Miriana Trevisan, lite furiosa con Katia Ricciarelli/ “Mi fa schifo questo, vado via”

Scoppia una lite furiosa nella Casa del Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. È uno scontro tra Soleil e Lulù Selassiè, seguito al nuovo ingresso di Clarissa, a far scattare la scintilla tra le due donne che già in passato hanno avuto screzi. Stavolta la calma abbandona entrambe e ne nasce una lite senza esclusione di colpi. Miriana, in primis, si dice stanca di tutti gli insulti subiti da Katia: “Mi ha dato della poco di buono, anche davanti a Barù! Io mi sono comportata in modo egregio, da donna e da madre. Mi ha offesa come madre più volte, ma cosa vuoi da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei, non è che qui usiamo due misure diverse!” “Tu saresti una madre? – replica allora Katia, colpendola nel profondo – E allora stai attenta a come ti comporti!”

Miriana Trevisan ferita da Katia Ricciarelli: “Basta, lascio il GF Vip!”

La Trevisan è subito scossa da queste parole e, con voce traballante, replica: “Io sono una madre per bene e questo non si dice!” Katia, però, replica: “Io non ce l’ho con nessuno ma voglio la verità! Mi sono stancata di sentire tutte queste bugie!” Miriana, sentendo nuove accuse, dice basta: “Io me ne vado, non resto qui. Mi fa schifo tutto questo!”, dice, riferendosi alla Ricciarelli e andando in camera. Saranno gli amici a farla calmare e tornare in salotto.

