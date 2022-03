Miriana Trevisan, lo sfogo con Manila Nazzaro/ “La situazione è precipitata”

La quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stata pesante per diversi concorrenti, in primis per Lulù Selassiè che si è ritrovata da sola a dover affrontare diversi confronti. Chi, invece, ha ricevuto una carezza da una delle sue migliori amiche è stata Manila Nazzara che, nel giardino della casa, ha incontrato l’amica Valeria Graci con cui ha condiviso sia i momenti belli che i momenti brutti. Nel suo discorso d’incoraggiamento all’ex Miss Italia, Valeria Graci ha esortato la Nazzaro a vivere le situazioni in casa con più leggerezza ricordandole che la vita vera è un’altra.

Nel farlo, la Graci ha fatto riferimento alla situazione che, attualmente, sta vivendo il mondo. Un riferimento che non è sfuggito a Miriana Trevisan che, nel post puntata, ha immediatamente collegato le parole della Graci alla Guerra in Ucraina di cui i concorrenti del reality show sono stati informati negli scorsi giorni.

Miriana Trevisan e la sensazione sulla situazione fuori dal Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro, dalla sorpresa dell’amica Valeria Graci, ha ricevuto una forte carica. Dopo la puntata, parlando con Miriana, ha detto: “Avete visto cosa mi ha detto Valeria? Sì che devo essere più tranquilla e ricordarmi che sono in un gioco, perché invece fuori la situazione è drammatica. Ha detto parole forti e ho subito capito. Lei si riferisce al fatto che non mi faccio scivolare le cose addosso e mi ha visto così abbattuta. Per questo mi ha dato quel messaggio sul fuori. Raga è un disastro, è stata una pugnalata quel messaggio”, sono state le parole dell’ex Miss Italia come riporta Biccy.

Miriana Trevisan, invece, ha immediatamente collegato le parole della GRaci alla guerra in Ucraina e ha così commentato come si legge su Biccy: “Quella cosa che fuori è dura mi è preso un colpo. Ragazzi è precipitata lo sento. Sì dobbiamo portare leggerezza e mi sembra che lo facciamo…“.



