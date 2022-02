Miriana Trevisan “Lulù Selassiè mi ha ricattata”/ “Ma non posso mentire in diretta…”

Lulù Selassiè ha chiesto a Miriana Trevisan di difenderla nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2021, ma la showgirl non l’ha presa affatto bene e infatti ha avuto un crollo, scoppiando a piangere nella Casa. “Mi hanno ricattata qui dentro e io non voglio essere vittima di un ricatto da parte di nessuno!”, ha confessato a Davide Silvestri e Giucas Casella. Quindi, ha spiegato che si tratta della vicenda della Radio Gf Vip, quando lei, Lulù e Nathaly Caldonazzo sono state scelte, ma poi la principessa si è arrabbiata perché la posizione che le era stata assegnata metteva in evidenza il lato ‘peggiore’ del suo volto. “Ho i complessi, odio il mio naso e da questa parte si vede troppo. Voi non capite, questa cosa mi fa soffrire!”, aveva detto Lulù.

Consapevole che quello sfogo potrebbe finire in una clip del reality, Lulù Selassiè ha quindi chiesto preventivamente a Miriana Trevisan di difenderla, cosa che però la showgirl non intende fare. “Ci sono rimasta male per delle cose che mi ha detto prima. Ci rimango malissimo se mi dice certe cose in quel modo brusco. Vabbè comunque non si è comportata bene con me anche adesso”, ha spiegato a Davide e Giucas.

Miriana Trevisan “Non sarò scorretta per proteggere Lulù”

“Forse Manuel (Bortuzzo, ndr) se fosse stato qui l’avrebbe fatta ragionare”, ha riflettuto Miriana Trevisan, che comunque non teme ritorsioni. “Tanto se dovranno nominarmi lo faranno. Le fragilità di Lulù non mi faranno mai essere eticamente scorretta”, ha detto nel suo sfogo. Poi ha ribadito di non essere d’accordo con la coinquilina: “Mi mette in mezzo perché pretende che io in trasmissione dica che è giusto quello che lei fa. Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta. Non posso mentire in diretta. Poi lei ha distorto la verità, abbiamo aspettato un’ora che si calmasse. Le dicevamo che era bellissima anche dal lato che non le piaceva”. Delusa e amareggiata per quanto accaduto, ha potuto trovare conforto in Davide Silvestri, che le ha consigliato di cominciare a selezionare le persone che vuole vicino a sé in questa fase: “Ci sta che tu ci rimanga male. Non bisogna sempre chiedere scusa e giustificarsi”.

