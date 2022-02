Miriana Trevisan, malore nella notte al GF VIP/ Jessica e Barù in suo aiuto…

Momento drammatico per Miriana Trevisan, concorrente del Gf Vip 2021, durante la notte appena passata. L’ex Velina ha avuto un malore, di cui non si conoscono bene le cause, e che ha fatto spaventare non soltanto la stessa concorrente, quanto anche gli altri vipponi. Come riferisce Novella2000, in un video si sente Davide Silvestri chiedere se il tutto sia collegato all’operazione a cui la stessa Miriana Trevisan si è sottoposta qualche tempo fa, anche se la risposta, come precisa il portale del noto settimanale di gossip, non si riesce bene a comprendere, quindi i dubbi rimangono.

Barù, battuta choc su Miriana "Vestita da zoccol*"/ Biagio D'Anelli "gran cafone!"

In ogni caso tale tesi sembrerebbe essere confermata dal quotidiano Il Messaggero così come da alcune persone che hanno commentato l’episodio via Twitter. Fra i primi a soccorrere Miriana Trevisan vi sarebbero stati Barù e Jessica. Il foodblogger ha chiesto lumi a Lulù, e lei ha replicato: “Si è operata prima di entrare. Jess deve aiutarla“. Il nipote di Costantino della Gherardesca è quindi corso dall’ex Velina per sincerarsi che fosse tutto ok, e pare che il trio abbia poi dormito assieme di notte, proprio per rincuorare la Trevisan.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, scontro al GF Vip/ "Ce l'hai con me, mi attacchi..."

MIRIANA TREVISAN, MALORE NELLA NOTTE: BARU’ “SI FA PERDONARE” DOPO L’INSULTO DI CARNEVALE

Si è trattato quindi di un gesto molto affettuoso che ovviamente ha fatto piacere a Miriana nonché alle numerose persone che stanno seguendo questa edizione davvero da record del Gf Vip 2021. Tanti i momenti di difficoltà e anche di aggressività vissuti in questi ormai sei mesi di reality, ma nel contempo non sono mancati gesti di profondità umanità come appunto quello appena descritto.

Tra l’altro Barù era stato protagonista di un’uscita molto infelice pochi giorni fa, proprio nei confronti di Miriana Trevisan. Durante la festa di carnevale di sabato scorso, Giucas Casella aveva chiesto al food blogger da cosa si fosse travestita l’ex Velina, e lui ha replicato: “Da zoc*ola”, scatenando anche le ira di Biagio D’Anelli, il fidanzato della vippona, che ha poi replicato a modo via social. Senza dubbio questo bel gesto di Barù sarà stato apprezzo da D’Anelli: pace fatta?

Miriana, scenata di gelosia per Biagio/ "Stop a strusciamenti con Maria Monsè"

© RIPRODUZIONE RISERVATA