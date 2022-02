Miriana Trevisan, messaggio aereo contro Biagio “Non è amore”/ Lui replica “Rispetto”

“Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22”. È questo il messaggio aereo arrivato sopra la Casa del Grande Fratello Vip oggi per Miriana Trevisan. Un avvertimento per la showgirl con chiaro riferimento alla storia con Biagio D’Anelli. Un messaggio che Miriana ha colto inizialmente con sorpresa, poi con un po’ di sospetto.

C’è chi cerca di metterla in guardia da Biagio, parlando di una non sincerità da parte dell’ex gieffino ma lei stenta a crederci e, anzi, continua a proteggere questo amore: “Il progetto mio e di Biagio è limpido. Io ho guardato molto bene negli occhi Biagio, nonostante scherzo e gioco con lui, ma sta facendo qualche battaglia fuori per me e se stesso”, ha infatti dichiarato la Trevisan.

Biagio D’Anelli replica agli amici di Miriana: “Per i suoi momenti brutti non ci siete stati!”

Biagio D’Anelli ha però avuto modo di replicare a questo messaggio nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, l’ex gieffino ha così commentato il messaggio aereo contro di lui: “Amici o non amici ci sta, e rispetto, ma mandare un aereo spacciandosi per amici quando Miriana, in tempi non sospetti, ha passato momenti brutti in Casa di paura e tensione, lì gli amici non ci sono mai stati! Per attaccare un amore pulito, bello, naturale che è nato e continua ancora a perseverare e lo farà nel tempo, sono lì pronti a spendere soldi per un aereo e non me ne voglia la compagnia aerea ma quei soldi li avrei spesi più per una beneficenza seria più che scrivere cavolate in cielo, facendo star male un’ipotetica amica come dicono loro.” Così ha concluso: “I veri amici nella vita fanno altro, cercano di supportare una situazione di gioia, non screditarla.”

