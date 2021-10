Miriana Trevisan “Nicola Pisu? Fosse più grande sarebbe perfetto”/ “Questo mi fa soffrire”

Miriana Trevisan inizia a cedere ai corteggiamenti di Nicola Pisu all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato le parole di Patrizia Mirigliani la showgirl ha ammesso di essere stata destabilizzata soprattutto perché non vorrebbe che qualcuno possa pensare che le sue intenzioni siano quelle di ferire Nicola. Miriana Trevisan si sente frenata per via delle pressioni che sente da tutti coloro che si sono appassionati a questa love story e allo stesso tempo non riesce a staccarsi troppo da Nicola Pisu.

Nicola Pisu sbotta con Miriana Trevisan/ "Io eccessivo? Non ho 12 anni!" Sui social…

Aprendosi con Gianmaria Antinolfi, Miriana ha rivelato che Nicola potrebbe essere perfetto per lei. La showgirl ha ammesso che la più grande qualità che apprezza di Nicola è che: “ Non gli può fregare di meno di chi sono, del mio passato, dell’icona che sono stata. Non ha la percezione di chi sono io pubblicamente. Anche questo è un vantaggio e mi piace tantissimo”.

Miriana Trevisan: "Non riesco a baciare Nicola Pisu"/ Per lei il flirt è solo un gioco al GF VIP?

La rivelazione di Miriana Trevisan su Nicola Pisu

Miriana Trevisan durante la conversazione con Gianmaria Antinolfi ha ammesso: “Mi piacerebbe tanto che avesse dieci anni in più, tanto tanto. Quanto mi fa soffrire questa cosa. Se fosse più grande sarebbe perfetto. Ed è perché è più piccolo che mi prendo i miei tempi. Per essere sicura aspetto la nostra vita fuori. In ogni caso giochiamo e stiamo benissimo”.

Miriana Trevisan, per il momento, continua a restare ferma sulla sua posizione: vuole aspettare di vedere come la relazione possa procedere fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, prima di concedersi totalmente a Nicola Pisu. Intanto però, non riesce a stare troppo lontana da lui e dopo aver parlato con Gianmaria, Miriana e Nicola si sono rintanati nuovamente sotto le coperte per scambiarsi qualche effusione lontano dall’occhio indiscreto del Grande Fratello.

Miriana Trevisan, malore nella notte al GF Vip/ Video: Nicola preoccupato e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA