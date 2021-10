Miriana Trevisan “Nicola Pisu? Patrizia Mirigliani pensa che sono stata disonesta”/ “Mi viene da piangere!”

Miriana Trevisan continua a portare avanti la propria conoscenza con Nicola Pisu avendo ancora tanti dubbi nel cuore. Dubbi che sono diventati ancora più grandi dopo aver visto il post che Patrizia Mirigliani ha pubblicato su Instagram e con cui ha lanciato un messaggio in codice al figlio Nicola esortandolo a non farsi prendere in giro. Il gesto di Patrizia Mirigliani ha lasciato il segno su Miriana che si è confidata con i suoi coinquilini, in particolare con Alex Belli, lasciandosi andare alle lacrime e ammettendo di essersi sentita ferita dalle parole della mamma di Nicola.

GF VIP, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hot sotto le coperte con ospite/ A letto c’è anche Giucas Casella!

“Però, pensare che io sia disonesta con lui (Nicola Pisu).. Mi viene da piangere, c’è il mio bambino fuori! Vedi perché mi innervosivo? Perché non sono una stupida. Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura! Da mamma la capisco, ma Nicola è un uomo adulto, sceglierà lui con chi stare”, ha detto Miriana.



Pago "A Miriana Trevisan piace Nicola Pisu, vi spiego perché.."/ "Ecco cosa la frena"

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: addio definitivo dopo il confronto con Patrizia Mirigliani?

Miriana Trevisan è sicura di essere sempre stata chiara con Nicola Pisu ribadendogli più volte di non provare i sentimenti che lui prova per lei. Il rapporto tra i due continua così tra momenti in cui sono molto distanti e momenti in cui si lasciano andare a dolci coccole come la scorsa notte.

La svolta definitiva per il rapporto tra la showgirl e Nicola potrebbe arrivare questa sera nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 quando in casa arriverà Patrizia Mirigliani. Dopo la precedente sorpresa, la Mirigliani tornerà nella casa di Cinecittà per una nuova sorpresa al figlio, ma soprattutto, per un confronto con Miriana Trevisan. Le due donne troveranno un punto d’incontro? Lo scopriremo questa sera.

Gf Vip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan, "coccole" hot/ Video: lui l'accarezza e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA