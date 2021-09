Miriana Trevisan nomina Antinolfi, Signorini perde le staffe/ “Te l’ha suggerito!”

Alfonso Signorini perde la pazienza in diretta al Grande Fratello Vip. Il motivo? La nomination di Miriana Trevisan in diretta. Tutto parte alla proclamazione dell’esito del televoto di questa sera, che non dà un eliminato ma un preferito che è proprio Miriana Trevisan. A lei però va un brutto compito: quello di nominare uno dei tre concorrenti che erano con lei al televoto, ovvero Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino. Miriana ci pensa ma, quando è pronta a fare il nome, Signorini interviene e svela di aver visto Antinolfi suggerirle di fare il suo nome. Il conduttore perde le staffe sia con lei che con Gianmaria, ritenendo sbagliati questi giochetti. Chiede allora a Miriana di non seguire questi giochetti e di votare da persona autonoma.

Signorini attacca Miriana Trevisan, lei nomina Gianmaria Antinolfi

Lei, influenzata da queste parole, fa allora il nome di Andrea Casalino ma, pochi secondi dopo, chiede di cambiare nome “Io volevo fare Gianmaria, lui vuole uscire per la sua fidanzata, è questo il nome che voglio fare”. Signorini, spazientito, chiede allora il consiglio della produzione che accetta la sua richiesta di rifare il nome. È proprio Gianmaria a finire in nomination diretta per venerdì.

