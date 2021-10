“Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu”/ Andrea Casalino:”Lei vuole me”

Andrea Casalino, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip già eliminato dalla Casa, è stato intervistato nelle scorse ore nel corso della diretta di “Pomeriggio Cinque”, programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso. In particolare, il ragazzo ha parlato del rapporto speciale che si era venuto a creare tra lui e Miriana Trevisan, negli ultimi giorni segnalata molto vicina a Nicola Pisu: “A lei piacevo io e se non è successo nulla è solo perché io ho frenato la questione, altrimenti saremmo già stati a letto a dormire”, ha confessato il giovane.

Gli è stato quindi fatto notare che, in questo momento, Miriana appare molto confusa e Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, sta provano a conquistarla e sedurla, ammettendo pubblicamente di provare dei sentimenti nei confronti della showgirl 48enne e di desiderare di baciarla. A questa storia, tuttavia, Casalino ha asserito di non credere minimamente, inviando una frecciatina al suo ex compagno di reality: “Caro Nicola, mi dispiace, ma non credo proprio tu possa interessare a Miriana, lei vuole me e in questo flirt ci credi solo te”.

ANDREA CASALINO E NICOLA PISU: I DUBBI DI MIRIANA TREVISAN

Tra battutine e spifferi di gossip, è stata la stessa Miriana Trevisan a confermare di essere in una fase di dubbi, provando altresì a chiarire il suo rapporto con Pisu nel corso della puntata del GF Vip andata in onda nella serata di ieri, venerdì 15 ottobre 2021. Rivolgendosi al conduttore Alfonso Signorini, l’ex volto di “Non è la Rai” ha affermato: “C’è un patto tra me e mio figlio Nicola (nato nel 2003 dal suo amore con il cantante Pago, ndr). Io e lui abbiamo sofferto molto e quindi sarà lui che mi dirà se Nicola gli piace oppure no”.

E, ancora: “Ho fatto terapia per provare a riaprirmi e a non essere solo madre. Gli ho promesso che non vivrà più nessuno con noi finché non ne saremo entrambi convinti. È mio figlio che mi dice sempre ‘Esci’, in realtà. Con Nicola, dunque, andiamo piano piano…”.



