Miriana Trevisan/ “Pago a Tale e Quale Show? È felicissimo!” e su Serena Enardu…

Dopo Francesca Cipriani anche Miriana Trevisan è tornata ospite di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia. L’ex ragazza di Non è la Rai continua le sue vacanze a Roma, dove si trova senza suo figlio Nicola. “È col papà” racconta, ed è proprio su Pago che Miriana racconta qualche aneddoto. Nelle ultime settimane si è infatti parlato di una partecipazione del noto cantante alla prossima edizione di Tale e Quale Show, notizia che la Trevisa conferma. “Pago a Tale e Quale? L’ho visto abbastanza felice, mi ha detto che dovrebbe essere così. – così aggiunge – Quello poi è il suo pane quotidiano! Lui è bravissimo anche ad imitare”, racconta la Trevisan. Dunque pare confermata la partecipazione di Pacifico Settembre allo show condotto da Carlo Conti. Ma come reagirà Serena Enardu a questa novità?

Miriana Trevisan punge Serena Enardu

Non manca una battuta di Miriana Trevisan su fatto che, stavolta, la bella Serena non potrà essere nel pubblico ad applaudirlo (per vari e noti motivi). “Serena? Che Dio veda e provveda!” è la battuta rilasciata dalla Trevisan sulla Enardu. Tornando a Tale e Quale, se quella di Pacifico sembra essere una partecipazione ormai confermata, sempre più vicini al cast sarebbero anche l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, il modello ed ex gieffino Stefano Sala e l’ex collega di Giancarlo Magalli (nonché ex fidanzata di Carlo Conti) Roberta Morise. Indiscrezioni, queste ultime, in attesa ancora di conferma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA