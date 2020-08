Miriana Trevisan/ “Pago? Lo vedo tranquillo rispetto a prima”

Miriana Trevisan ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. Nella puntata in onda martedì 11 agosto 2020 la ex ragazza di Non è la Rai si racconterà a cuore aperto tra vita professionale e privata. Tornerà a parlare del suo ex Pago? Non sarebbe la prima volta che la conduttrice parla dell’ex marito che negli ultimi mesi è stato al centro del gossip per via della sua storia storia d’amore con Serena Enardu. La coppia, infatti, prima si è fatta conoscere nel programma “Temptation Island” e poi come concorrenti al Grande Fratello Vip. La Trevisan durante tutta questa “onnipresenza” televisiva che si è poi conclusa con l’ennesimo addio tra Pago e la Enardu ha preso le difese del cantante rivelando a Libero (data 06 giugno 2020): “quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo”.

Miriana Trevisan: “Nicola, mio figlio si è sentito trascurato”

Non solo Miriana Trevisan ha anche precisato: “lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente”. La Trevisan in passato è stata felicemente sposata con Pago, un amore suggellato anche dalla nascita del figlio Nicola. Ospite di Vieni da me di Caterina Balivo, la conduttrice ha raccontato come mai è finito il matrimonio: “siamo molto differenti: io il giorno, lui la notte”. Parlando poi del rapporto tra il cantante e il figlio Nicola, la Trevisan ha confessato che il ragazzo si è sentito un pò messo da parte da quando il padre si è legato alla ex tronista: “Nicola si sente un po’ trascurato perché Pacifico sta veramente perdendo i ruoli che ha nella vita, il ruolo di fratello, padre, figlio di sua mamma, è solo entrato – come se fosse alienato – in questo ruolo di compagno di Serena Enardu”. A questo si è poi aggiunto l’ingresso di Pago al GF VIP con la Trevisan che durante quel periodo ha detto: “per Nicola è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni”.



