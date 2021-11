Miriana Trevisan/ Parte la caccia al nuovo concorrente “Ho un flash, è già in Casa!”

Miriana Trevisan lascia la casa del Grande Fratello Vip

Nel precedente appuntamento del Grande Fratello Vip a finire rischio eliminazione sono stati Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. A proposito della showgirl, Alfonso Signorini ha voluto sapere come stesse dopo il confronto con Nicola Pisu durante la diretta di lunedì scorso, dicendosi soddisfatta dell’incontro. In molti suoi inquilini però la penserebbero diversamente. Nicola, incalzato dal conduttore, ha replicato di stare finalmente bene, asserendo di non augurarsi l’uscita di Miriana. Durante il primo verdetto, dove è stata salvata Sophie, Miriana ha dichiarato che, se fosse uscita, non avrebbe dato assolutamente la colpa a Nicola, anche perché lei sta facendo il suo percorso essendo se stessa.

Nicola Pisu "Ancora preso da Miriana Trevisan"/ "Al GF Vip ho perso 10 chili"

Durante l’ultima puntata è stato dato spazio anche alla linea della vita della Trevisan, con momenti importanti sul piano professionale ed altri tragici su quello privato, come la morte del padre e la recente operazione all’utero dello scorso agosto. Un evento che le ha fatto comprendere di non essere sola. Quella è stata anche l’occasione per poter rivedere la madre Maria con i saluti del figlio Nicola.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF Vip/ Storia di un amore mai nato

Il ritorno di Miriana nella Casa tra lo stupore generale

Al momento del verdetto finale, è stata proprio Miriana Trevisan a dove uscire dalla casa del Grande Fratello Vip ma una sorpresa la aspetta: aprendo il suo biglietto di ritorno, infatti, la concorrente fresca di eliminazione scopre di poter rientrare in Casa, tra lo stupore dello studio e del conduttore. Dopo un freeze generale di Signorini, l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto ritorno di corsa, varcando nuovamente la porta rossa, e venendo accolta calorosamente dagli altri vip.

Il televoto ha sottolineato come Miriana non sia particolarmente piaciuta al pubblico forse proprio per via del rapporto avuto con Nicola Pisu ma questo l’ha indubbiamente portata a comprendere quali siano stati i suoi errori da evitare per non finire nuovamente al televoto in vista delle prossime puntate del reality che vedranno anche l’ingresso di nuovi concorrenti.

MIRIANA TREVISAN ELIMINATA DAL GF VIP 2021/ Rientra con il biglietto di ritorno

A caccia del nuovo concorrente

Archiviato ormai il grande bagaglio di emozioni vissuto nel precedente appuntamento, Miriana Trevisan ha potuto finalmente dedicare la sua attenzione alla convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Per lei, infatti, non è ancora arrivato il momento di fare la valigia, come dimostrato dagli ultimi risvolti. In vista della nuova puntata del reality, però, ricresce l’adrenalina dopo l’annuncio di nuovi probabili ingressi. Proprio Miriana infatti sembra avere un flash tanto da comunicarlo al resto dei suoi inquilini: “Ho un flash, è già qui il concorrente che entrerà ed è in cambusa!”.

Per questo è corsa insieme a Sophie verso la porta della Stiva convinta di poter incontrare i nuovi inquilini o avere un loro segnale di risposta: “Ragazzi! Sappiamo che siete qua dentro! Attendiamo notizie da voi, dateci un segnale!”, ha urlato Clarissa, senza però avere alcuna conferma. “Se ci sei batti un colpo!”, le ha fatto eco Miriana, convintissima che ci sia una presenza misteriosa in Casa. La decisione del Grande Fratello Vip di mettere la musica ha confermato, secondo la showgirl e le sue amiche la presenza del nuovo inquilino misterioso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA