Miriana Trevisan, Patrizia Mirigliani la fa piangere:”Mi fatta solo corteggiare”/ Nicola Pisu tutto finito?

La storia d’amore tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021 potrebbe essere destinata a tramontare già in queste ore, senza neppure avere mai avuto modo di conoscere la sua alba. Dopo la ritrosia delle scorse settimane dell’ex volto di “Non è la Rai” nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani, nel corso della diretta di Canale 5 di venerdì 22 ottobre 2021 sono arrivate le frecciate da parte di quest’ultima a Miriana, che è stata paragonata alla partenopea fattucchiera Amelia dell’universo Disney, con annesso messaggio a Nicola: “Non farti prendere in giro”.

Il risveglio odierno, per la donna è stato traumatico e lei e Pisu sembrano essere più lontana che mai. In mattinata Trevisan è scoppiata in lacrime, consolata da Alex Belli, in quanto si è sentita giudicata a torto, in quanto lei sostiene di essere sempre stata leale nei confronti del giovane: “Tutto perché mi sono lasciata corteggiare, per una volta che lascio avvicinare una persona dopo tanto tempo. Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura”, ha commentato singhiozzando.

GF VIP 2021, NICOLA PISU E MIRIANA TREVISAN LONTANI COME NON MAI

Al tempo stesso, le telecamere presenti nella Casa del GF Vip 2021 hanno inquadrato un pensieroso Nicola Pisu, alla ricerca di un po’ di lucidità e di razionalità nel giardino, dove è stato raggiunto e interrogato da alcuni coinquilini sul suo rapporto con Miriana Trevisan, anche e soprattutto alla luce dell’intervento via social di sua madre. Il ragazzo è sembrato molto determinato: se non ci può essere nulla con Miriana, allora meglio chiudere subito questo capitolo. Lui ha detto di essere fatto così, di voler mollare la presa ogni volta in cui non si sente corrisposto. Clarissa Selassié ha provato a regalargli un’altra prospettiva di questa situazione, evidenziando il fatto che la freddezza sentimentale della Trevisan nei suoi confronti potrebbe invece stare proprio a significare che nel suo cuore sta nascendo qualcosa e, proprio per questo, desidera non bruciare le tappe.

Fatto sta che Miriana, parlando con Davide Silvestri, si è detta convinta di aver agito con la massima trasparenza: “Io ho avuto più rispetto possibile. Ma adesso, se deve soffrire, assolutamente no. Io ho chiesto a lui se voleva essere trattato da uomo e ho detto quello che provo è questo, non di più. Non sono innamorata, non so domani cosa succederà, non so tra due ore che cosa proverò. Mi sono comportata come lui ha chiesto”.



