Miriana Trevisan pensa a Biagio D’Anelli/ “Mi sta dando sé stesso e per me…”

Miriana Trevisan pensa a Biagio D’Anelli. La showgirl parla con Davide Silvestri del rapporto che ha creato nella casa del Grande Fratello Vip con l’opinionista. Miriana ha dei dubbi e cerca di dissiparli chiedendo a Davide Silvestri cosa pensa della loro storia. L’attore però non nasconde i suoi dubbi e sentenzia: “Non vi vedo”. Miriana però non si lascia influenzare dal pensiero di Davide e continua a difendere a spada tratta l’amore che prova nei confronti di Biagio: “Lui per me è un dono, mi sta veramente dando sé stesso”. Davide però rimane fermo sulla sua posizione e sottolinea: “Non riesco a vedervi”. L’attore non riesce a percepire tra loro quella complicità e sintonia che la showgirl invece avverte. “Ho visto proprio un essere che al di là di tutto mi sta dando tanto amore ed è rarissimo” ribatte Miriana, fiduciosa che tra lei e il suo amato Biagio possa esserci un futuro roseo: “Lo sento leale”, ribatte.

Miriana Trevisan sbugiardata da Sophie/ "Ecco perché ha votato Basciano e non Soleil"

In molti anche fuori la casa sospettano invece che Biagio possa prendere in giro Miriana Trevisan. Anche in una puntata di Mattino Cinque, Arianna David ha messo il dito nella piaga: “Questa storia è vera come i soldi del monopoli. Chi conosce Biagio sa bene tutto. Come è entrato in casa casualmente la prima persona con cui si mette in camera è Miriana. Non è vero che ha lasciato la fidanzata subito, perché appena è uscito l’ha richiamata subito. L’ha chiamata e si è inventato un po’ di storielle per cercare di riconquistarla. Lui è entrato e ha fatto tutta questa storia- mi tanto dispiace per Miriana – ma è tutto finto da parte sua. Lui è così, è un grande attore e ti usa solamente quando gli fai più comodo”, ha dichiarato.

"Biagio D'Anelli mi ha detto che Miriana non gli piace"/ Groppelli shock: "È vecchia"

Miriana Trevisan e il percorso nella casa del GF Vip, quante volte si è innamorata?

Ex ragazza di “Non è la Rai” ed ex valletta di Mike Bongiorno, Miriana Trevisan è un altro dei personaggi più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Mamma ed ex moglie del cantante Pago, infatti, è entrata nella Casa dimostrando fin da subito una sensibilità e una dolcezza che, in pochissimo tempo, le hanno permesso di conquistare il pubblico ma che, purtroppo, non l’hanno messa al riparo da discussioni e scontri con alcuni degli inquilini. Fin da subito, infatti, sono emerse alcune incompatibilità caratteriali, in particolar modo con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, le quali specialmente nel momento in cui è naufragata la relazione nascente tra la Trevisan e Nicola Pisu, ormai ex concorrente del programma e figlio di Patrizia Mirigliani, si sono scagliate contro la soubrette con parole piuttosto dure accusandola di aver illuso il giovane e di essersi servita del suo amore per rimanere nel reality. Una parentesi, tuttavia, presto archiviata grazie all’ingresso nella Casa di Biagio D’Anelli con il quale pare sia nato un grande amore che, per ora, sembra resistere anche di fronte alla distanza (D’Anelli, infatti, è stato eliminato diverse settimane fa) e a qualche dubbio circa la veridicità del loro rapporto.

Miriana Trevisan sempre in confessionale?/ Barù spoiler il motivo "Per previsioni..."

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata piuttosto impegnativa per Miriana Trevisan che, dopo alcuni scontri con la finalista Delia Duran, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo, ha superato indenne il primo televoto conclusosi con l’eliminazione di Nathaly. Impossibile però tirare un sospiro di sollievo: infatti, a sorpresa, la puntata è andata avanti con un salvataggio a catena da cui sono stati esclusi Antonio Medugno e Miriana Trevisan. I due, non essendo appunto stati salvati da nessuno, hanno avuto la possibilità di vendicarsi scegliendo altri due concorrenti (Sophie Codegoni scelta da Antonio e Alessandro Basciano da Miriana) da portare con sè al televoto per una nuova eliminazione. Eliminato Basciano, con le nomination settimanali, la soubrette è nuovamente finita al televoto insieme a Giucas Casella, Antonio Medugno, Sophie Codegoni e Davide Silvestri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA