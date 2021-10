Miriana Trevisan/ Piange con Alex Belli per la morte del padre e “tradisce” Clarissa Selassiè

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex ragazza di Non è la Rai, inizialmente, non si è sentita accettata dal gruppo delle donne con cui si è pi confrontata cominciando a creare un legame con alcune di loro. Tuttavia, Miriana continua a trascorrere tempo soprattutto con gli uomini della casa. Oltre a Gianmaria Antinolfi, Miriana ha legato anche con Alex Belli. Durante un momento trascorso in giardino con l’attore, la Trevisan si è anche lasciata andare raccontando il dolore per la morte del padre.

Un anno fa, Miriana Trevisan ha detto addio al padre e, parlando di lui nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non riesce a trattenere le lacrime. “Mio padre è morto in un ospedale. Ieri è passato un anno“, ha detto la gieffina lasciandosi andare alle lacrime.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Clarissa Selassiè su Davide Silvestri, Miriana ha deciso di raccontare tutto all’attore. La Principessa Selassiè, a Miriana, ha raccontato di essersi offesa per alcuni atteggiamenti di Davide nei suoi confronti. L’ex ragazza di Non è la Rai decide così di raccontare tutto a Davide il quale decide di chiarire immediatamente la situazione con le sorelle Selassiè.

Miriana puntualizza di aver raccontato tutto a Davide perchè vuole bene sia a lui che alle Selassiè. Miriana, con questa scelta, si sarà schierata dalla parte di Davide e contro le sorelle Selassiè? L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sta diventando sempre più complicata per Miriana. Come reagiranno le altre donne dopo aver saputo della sua scelta?

