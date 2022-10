Miriana Trevisan piange per papà Adriano/ “Morto per fumo, era preoccupato per me”

Miriana Trevisan, ospite a Verissimo, si è commossa nel ricordare il padre Adriano, morto due anni fa: “Ero l’unica a tenergli testa in famiglia, ero ribelle e lui voleva comandare. Quando ero più piccola diceva che dovevo assolutamente fare un figlio, mentre io gli dicevo che poteva anche non accadere. È stato un rapporto particolare”, ha raccontato. La svolta, poi, con la malattia. “Nell’ultimo periodo avevo capito che qualcosa non andava. Lui faceva delle cure sbagliate, non si faceva visitare. Io mi arrabbiavo. Gli dissi ‘Se non ti fai una visita non ti voglio più vedere’. Alla fine la malattia è stata diagnosticata, era dovuta al fumo”.

In poco tempo, le sue condizioni di salute si sono aggravate. “Era fragile e indifeso”. Anche lui alla fine aveva compreso che fossero i suoi ultimi giorni. “Era molto preoccupato per me, perché non avevo un uomo vicino. È così che iniziò a chiamare mio zio ed i miei ex fidanzati, chiedendo loro di prendersi cura di me. Io andai in ospedale e lo affrontai, gli chiesi perché non era orgoglioso di me. Lui mi disse che lo era”. La positività al Covid-19 poco dopo lo avrebbe definitivamente stroncato.

Miriana Trevisan piange per papà Adriano. La malattia

È proprio nel periodo della morte di papà Adriano che Miriana Trevisan si è ammalata di cancro. “Per curarlo mi ero trascurata, non capii di stare male. Lui lo vedeva e mi diceva di farmi visitare nel suo stesso ospedale, ma io rimandavo. Il giorno del suo funerale ero ricoverata d’urgenza, poi ho dovuto operarmi”, ha raccontato a Verissimo. In quegli stessi mesi aveva anche iniziato a fumare. “L’ho fatto per due anni. Volevo capire cosa fosse questo mostro che aveva ucciso mio padre. Ho compreso che era difficile smettere ma l’ho fatto in un secondo”.

Adesso la showgirl sta bene e si gode la sua famiglia, anche nel ricordo del padre. “Ogni anno crescono dei fiori che ha seminato lui, è come un segno per noi. La sua mamma, nonna Maria, ha 103 anni. Dice che Dio si è dimenticato di lei, perché non la manda da suo marito e suo figlio”, ha concluso.











