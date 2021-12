Miriana Trevisan poesia per Biagio D’Anelli? No, per Soleil Sorge!/ E attacca “Mai con un uomo sposato”

Durante la scorsa puntata Miriana Trevisan ha ribadito ad Alfonso Signorini la sua volontà di restare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.Il conduttore non ha avuto modo di approfondire la sua relazione con Biagio D’Anelli anche se in questa settimana i due hanno avuto qualche incomprensione, soprattutto perché Miriana ha manifestato la sua volontà di non curare le ferite di Soleil che ritiene responsabile di quanto accaduto ad Alex Belli e a sua moglie Delia Duran affermando: “Non andrei mai da un uomo sposato”.

A Miriana, Soleil non è stata mai simpatica e più volte ha avuto da ridire sul suo comportamento e anche questa volta non riesce a digerire il suo vittimismo. Biagio D’Anelli invece ritiene che la colpa sia stata di Alex che ha tradito i sentimenti di Soleil e non viceversa. Miriana ha ribadito a Biagio di come secondo lei anche Soleil sia colpevole in questa situazione sentenziando: “Ha giocato anche lei non ti preoccupare”. Parlare del rapporto che c’è stato tra Alex e Soleil ha dato l’opportunità alla coppia di discutere della loro situazione e le divergenze di opinioni sono state più evidenti.

Miriana Trevisan a seguito della discussione avuta con Biagio D’Anelli ha cercato conforto in Davide raccontando al ragazzo di quanto non riesca a sopportare l’atteggiamento di Soleil, ma Davide, da bravo amico ha cercato di non alimentare la discussine consigliandole di accettare le opinioni degli altri senza dover far prevalere sempre il suo pensiero. Molti utenti social invece, al contrario dei concorrenti, la pensano come lei anche se ritengono che il rispetto per una compagna vada dato sempre al di là dei matrimoni. Sicuramente questo discorso verrà dibattuto da Alfonso Signorini durante la puntata che cercherà di dare alla showgirl uno spazio per esprimere al meglio le sue opinioni.

Miriana Trevisan ritrova una sua poesia per Soleil Sorge

Intanto la donna questa mattina ha ritrovato nel suo beauty una poesia scritta da lei qualche giorno fa e ha confessato a Manila Nazzaro di volerla dare a Soleil ma ha evitato perché convinta che la ragazza non riuscirebbe a capire le sue intenzioni. Manila ha cercato di farla riflettere sulla condizione di Soleil invitandola a consegnarle la lettera non ottenendo risultati molto positivi perché Miriana ha affermato di non volersi più annullare affermando: “Io ci sono, ma sono vera”. Chissà se la showgirl deciderà di consegnare la poesia alla ragazza oppure rimarrà della sua posizione.



