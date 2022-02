Miriana Trevisan/ Preoccupata per Jessica “Barù? Gentilezza sottile verso di te”

Miriana Trevisan e la sua storia con Biagio D’Anelli

Mirian Trevisan, grande protagonista di questo GF Vip, ha creato non poche tensioni all’interno della Casa, anche a causa delle sue critiche nei confronti delle colleghe. Il suo percorso continua destreggiandosi tra rivalità e conflittualità. La sua grande personalità è emersa con forza, soprattutto nella sua relazione nata tra le mura più spiate d’Italia con l’opinionista Biagio D’Anelli. Una relazione che ha destato qualche dubbio nell’ex ragazza di Non è la Rai, preoccupata del futuro e di una vita all’esterno della casa del GF Vip, ma Biagio sembra intenzionato a continuare la loro conoscenza.

Lulù sbotta "Non sono pazza, non voglio lasciare il GF VIP!"/ "Nessuno mi capisce"

Miriana ha ricevuto un’importante sorpresa proprio negli ultimi giorni in quanto ha potuto riabbracciare il suo Biagio, tornato per poter trascorrere la notte con la sua dolce amata dopo essersi sottoposto ad un periodo di quarantena. I gesti di Biagio per Miriana sono inequivocabili, ma le dure critiche si fanno sentire da parte del grande pubblico. Molti fan credono infatti che l’ormai ex gieffino sia attratto dalla popolarità delle Trevisan più che dalla prospettiva di passare un gioioso futuro tra le sue braccia. Ma all’interno della Casa Miriana riflette su quella storia, tanto da scoppiare in lacrime per aver realizzato di non poter dare un figlio a Biagio, che ancora molto giovano vorrebbe costruire una famiglia.

Miriana Trevisan "Lulù Selassiè mi ha ricattata"/ "Ma non posso mentire in diretta…"

Miriana e la vicinanza a Jessica

Miriana Trevisan negli ultimi giorni si è detta molto preoccupata per Jessica Selassié, la quale sembra essersi presa una bella cotta per Barù, a quanto pare non ricambiata. Confrontandosi con la diretta interessata, Miriana l’ha rassicurata esprimendo belle parole nei confronti del Vippone: “Quando ti dice che scherza, pesante o no, scherza! Credo anche che abbia una gentilezza nei tuoi confronti molto sottile”, lodando e credendo alla sua smentita dopo il presunto bacio con Delia.

Secondo Miriana, Jessica non avrebbe alcun motivo per rabbuiarsi di fronte alle parole scherzose di Barù: “Quando dice che non vuole clip, è un modo per scherzare”, ha aggiunto. Successivamente la Trevisan ha detto la sua anche a Delia Duran, accusandola di eccessiva femminilità nei confronti dell’uomo. Il timore della Trevisan è che proprio l’atteggiamento della venezuelana possa condizionare in maniera eccessivamente negativa l’umore della principessa etiope, protagonista di una situazione altalenante con Barù.

Miriana Trevisan bacchetta Delia Duran “flirtavi con Barù!”/ Manila “Sei sensuale con lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA