Miriana Trevisan prepara l’agguato a Soleil Sorge/ “Non ci sono più immuni, ora la becchiamo”

Miriana Trevisan è pronta a “fare fuori” dalla casa del Gf Vip 2021 la storica nemica Soleil Sorge. L’ex Velina non è mai riuscita a legare profondamente con l’influencer italo-americana e di conseguenza fra di loro non è mai nato un rapporto di vera amicizia. Ecco perchè l’ex compagna di Pago mira a far eliminare dal gioco Soleil, alla luce dell’annuncio dato da lunedì scorso da Alfonso Signorini, circa il fatto che i vipponi non potranno più godere dell’immunità delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

A confermare la “strategia” è stata la stessa Miriana Trevisan, che nelle scorse ore si è messa a parlare con Manila Nazzaro, dicendo: “Ragazzi attenzione che non ci saranno più immuni dalla prossima volta. Almeno questa bella notizia, non ci saranno immuni. Quindi la becchiamo”, ha detto riferendosi proprio a Soleil.

MIRIANA TREVISAN VS SOLEIL SORGE, E QUELLE PAROLE SU BIAGIO D’ANELLI…

Nella chiacchierata Miriana Trevisan si è lamentata anche del fatto che vi sarebbe una concorrente che continuerebbe a farle domande su di lei e Biagio D’Anelli, e come scrive Biccy.it, sembrerebbe proprio che l’ex di Non è la Rai si riferisca a Soleil: “Ragazze a tavola avete notato chi mi ha chiesto ancora quella cosa? – le parole di Miriana Trevisan – parlo dell’età di Biagio. Guardate che è tutto il giorno che me lo chiedono, tutte e due. prima uno dovrebbe ascoltare una storia e dell’amore che c’è e poi giudicare. Invece vanno per sentito dire e colpiscono sempre su quello. Comunque sì lei in particolare mi ha richiesto dell’età di Biagio. Come mai non le ho risposto ‘perché me lo chiedi?’ Perché non me l’aspetto che me lo richieda sempre. Noto lo schifo e spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li capisco“.

Chiudiamo con una nuova stilettata di Katia Ricciarelli, che colloquiando l’altra sera con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, ha parlato così di Miriana Trevisan: “Stavo guardando, io c’ho 25 anni più di Miriana e non sembra proprio, è vero?! Non sembra, almeno datemi questa soddisfazione”.



