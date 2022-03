Miriana Trevisan, profezia sulla Terza guerra mondiale turba/ Il web: “Toccatevi”

Grande fratello vip 6, Miriana Trevisan preoccupata per l’Italia: c’entra la guerra Russia-Ucraina

Il mondo segue con attenzione gli aggiornamenti della guerra esplosa tra Russia e Ucraina a cavallo tra il 23 e il 24 febbraio scorso, nota anche ai concorrenti del Grande fratello vip, dove Miriana Trevisan si lascia andare ad una tragica profezia sul futuro, in Italia, con annessi commenti social dove si scomodano “gesti scaramantici” e si grida al “molocchio” contro di lei. In una nota della produzione Mediaset, in vista della finale del reality attesa per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, in particolare si apprende: “Abbiamo informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina”. La notizia dell’esplosione del conflitto che per alcuni esperti potrebbe rivelarsi la Terza guerra mondiale, tra le reazioni a caldo più disparate suscita nella Casa preoccupazione nell’ex Non è la Rai, che immagina un’evoluzione drammatica della situazione geopolitica planetaria, con particolari riferimenti allo stato dell’arte in Italia.

Nelle ore precedenti alla sua uscita di scena dal reality-show (che avviene alla 47esima diretta del Grande fratello vip 6, ndr), in confidenza con Sophie Codegoni, Miriana rilascia quella che il web segnala come la sua profezia tragica su quello che accadrebbe in Italia, dal momento che Putin rivendica l’attacco all’Ucraina come un’operazione militare necessaria per la difesa dei separatisti del Donbass dal regime di Kiev, rispetto alla minaccia espansionistica della NATO e l’Alleanza Atlantica. Miriana prevede che possa chiudersi lo spazio aereo italiano, dal momento che nel cielo della Casa del Grande fratello vip 6 in corso “non si vede passare un aereo da giorni”. E come se non fosse abbastanza, poi, preannuncia un coinvolgimento militare dell’Italia nel conflitto tra Russia e Ucraina.

In effetti, come dichiarato da Mario Draghi, l’Italia interviene dal punto di vista militare nel conflitto, con il dispiegamento di oltre 3.400 militari, per rinforzare le difese del fianco orientale dell’Alleanza Atlantica: “Siamo pronti a contribuire con uomini e donne dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e con ulteriori duemila militari disponibili”. Non a caso, la Russia stila in queste ore una sorta di “black-list” dei Paesi ostili, facenti capo all’alleanza Atlantica, che sono indicati come forze coinvolte nel conflitto armato, come se questa fosse la dichiarazione dello stato di guerra per gli Stati “nemici”. Tra i quali oltre l’Italia, Usa, Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Islanda, Canada, Norvegia, Singapore, Taiwan e Montenegro. Il Belpaese, in quanto forza dell’Ue, ha aderito alle sanzioni a carico della Russia per l’invasione in Ucraina.

La reazione del web alla profezia di Miriana Trevisan al Gf vip: cosa accade in Italia

La spedizione militare di Vladimir Putin sembra non essere destinata a fermarsi, dal momento che il presidente russo è chiaro: lascia intendere che non cesserà il fuoco finché non si otterrà l’indipendenza delle repubbliche separatiste, il riconoscimento della Crimea russa, la neutralità di un’Ucraina da mantenersi in un rifiuto categorico all’appartenenza all’alleanza Nato.

E -come segnala il web- inoltre, Miriana Trevisan -nella cruda previsione fatta a Sophie Codegoni– anticipa il crollo delle Borse e una nuova ondata Coronavirus, alludendo ad una possibile nuova variante del patogeno in circolo. Chiaramente, non tardano ad arrivare i primi annessi commenti social rivolti all’ultima gieffina uscente dalla Casa, ad un passo dalla finale del Grande fratello vip, dove c’è chi scomoda gesti scaramantici, rispetto ad un presunto potere di preveggenza dell’ex Non è la Rai.

“Cioè questa sa persino del crollo delle Borse per la guerra, sa tutto”, cinguetta un utente su Twitter. “Miriana che prevede l’Italia in guerra e l’arrivo di un nuovo virus, toccatevi tutti”, commenta poi un utente più scaramantico.



