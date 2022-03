Miriana Trevisan sbugiardata da Sophie/ “Ecco perché ha votato Basciano e non Soleil”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare della votazione fatta da Miriana Trevisan durante la scorsa puntata, quando Alfonso Signorini ha dato il via ad un salvataggio a catena per una seconda eliminazione a sorpresa. Miriana ha quindi votato per Alessandro Basciano, lasciato tutti sorpresi perchè convinti che avrebbe invece nominato Soleil.

La cosa è stata poi commentata da Sonia Bruganelli con sospetto, ma la Trevisan ha replicato di aver fatto una scelta di cuore: “Ho scelto di non votare per Sole perché lei è qui da 5 mesi. – ha motivato Miriana – Ho preferito votare per qualcuno che è arrivato dopo. Perché come ho già detto più volte, vorrei che alla fine arrivassero tutti quelli che sono qui da settembre“, ha quindi aggiunto. Peccato che la versione data da Sophie Codegoni poche ore fa nella Casa è ben diversa da questa.

Sophie Codegoni svela a Soleil la strategia di Miriana Trevisan e la smaschera

È stata proprio Sophie Codegoni a smascherare Miriana Trevisan, rivelando a Soleil Sorge, come riporta Biccy, quello che le ha detto. “Mi ha confidato che l’ha fatto per me e lei. – ha esordito Sophie – Perché lei mi ha detto ‘se possiamo giocare di strategia io lo faccio. Se io avessi scelto Soleil era un pericolo molto più alto sia per me che per te. Con Ale eravamo tutte più al sicuro. Mi spiaceva separarti da Ale, ma almeno eravamo salve. Ho tutelato noi andando al televoto con chi è meno forte’.” Una versione, dunque, ben diversa da quella data in diretta al Grande Fratello Vip. La Codegoni ha poi concluso, svelando che: “Secondo lei tu non saresti mai uscita e nemmeno Antonio, che aveva appena superato una votazione con lei e Nathaly. Per questo motivo ha puntato subito su Ale“.

