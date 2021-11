Miriana Trevisan/ Scarica Nicola Pisu e si schiera con Aldo Motano

Miriana Trevisan: è finita con Nicola Pisu al Grande Fratello Vip?

Nei giorni scorsi Miriana Trevisan sembra aver preso le distanze da Nicola Pisu. I due avevano iniziato una conoscenza fatta anche di coccole e baci, ma la ex velina ha sempre avuto dei dubbi su una possibile relazione con il figlio di Patrizia Mirigiliani. “Tu non hai neanche la gentilezza di capire che sono a disagio perché ho un bambino a Casa”, è sbottata Miriana, ribandendo di non volersi concedere a carezze ed effusioni come invece vorrebbe Nicola, proprio perché non vuole che suo figlio assista a questi momenti.

Nelle ultime ore Miriana ha parlato con Lulù Selassié del suo rapporto con Nicola, dopo che il ragazzo si è confidato con la principessa: “Lui vorrebbe ritornare al modo di vivere che avevate prima con le tue condizioni”. La showgirl non vuole chiudere del tutto il rapporto con Pisu ma preferirebbe mantenere una semplice amicizia.

L’ex velina Miriana Trevisan difende Aldo Montano

Miriana Trevisan è rimasta molto turbata dal duro scontro tra Aldo Montano e Alex Belli dentro la casa del Grande Fratello Vip. Parlando proprio con Nicola Pisu, l’ex Velina ha commentato il ruolo dell’attore dentro la Casa. Per questo ha poi voluto parlare personalmente con Alex, che ha cercato di motivarle le sue reazioni convinto di non essere nel torto. L’attore, a due giorni dallo scontro con Montano, non ha ancora ricevuto le scuse dell’atleta, che ha sempre considerato un amico.

Miriana, però, ha preso le difese di Aldo dicendo che sicuramente anche il campione olimpico ci sarà rimasto nel vedere alcuni Confessionali e nel sentire alcune offese nei suoi confronti. Le parole dell’ex Velina, però, sembrano aver infastidito l’attore: “Alcune dinamiche sono difficili da spiegare a parole, bisognerebbe viverle di persona per poter giudicare”.

