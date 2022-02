Miriana Trevisan/ Scontro con Nathaly Caldonazzo? Difende Lulù e Jessica…

Ennesimo scontro tra Miriana Trevisan e il duo Soleil Sorge-Katia Ricciarelli nel corso della puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip 2021. Anche se i toni sono stati più pacati di altre volte, continuano le frecciatine tra Miriana e la cantante, che accusa Manila di essersi fatta irretire dalle altre compagne della cosa, in primis da Miriana. La showgirl è criticata per il continuo parlare alle spalle degli altri, in questo caso di Katia. Miriana si difende sottolineando la sua coerenza e trasparenza. Le tensioni continuano anche dopo la puntata del 14 febbraio, in occasione della lettura del comunicato ufficiale, quando scoppia uno scontro proprio con Katia Ricciarelli, che, nel corso della serata, aveva apostrofato Miriana, Manila e Nathaly come delle vipere. Alla showgirl non è andata giù l’esternazione della cantante e inizia ad elencare i comportamenti da non adottare in casa per evitare provvedimenti disciplinari e cerca di fare dell’ironia sulle critiche ricevute da Katia.

La cantante controbatte all’istante dicendo di aver solo detto ciò che pensava e, nonostante Miriana sottolinei che si trattava di uno scherzo, Katia sostienedi non voler pià parlare con lei, fin tanto che continuerà a fare discorsi stupidi. Miriana si difende ma senza arrivare a nulla: tra le due non si riesce a trovare un punto d’incontro. Poco dopo, in zona beauty, Miriana si confronta con Manila circa l’accaduto ribadendo che stava solo scherzando e l’ex Miss Italia sottolinea che con alcune VIP, ossia Katia e Soleil, non è possibile scherzare poiché si comportano come due regine.

Miriana Trevisan, alleanza con Lulù e Jessica Selassiè

Dopo aver discusso con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, Miriana Trevisan potrebbe scontrarsi, già questa sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, con Nathaly Caldonazzo. Dopo lo scontro di questìultima con Jessica Selassiè, Miriana si è ritrovata in camera con le sorelle Selassiè. Jessica le ha così spiegato i dettagli della lite svelandole il suo sospetto ovvero che Nathaly abbia fomentato Sophie contro Lulù per colpire lei. Una rivelazione che ha lasciato perplessa Miriana che ha poi consolato Lulù, in crisi per il rapporto che ha con il proprio corpo.

Jessica, infatti, ha raccontato che Lulù continua a sentirsi e a vedersi grassa e di aver messo da parte per lei i fiocchi di latte che hanno poi scatenato la lite per aiutarla. Di fronte alle lacrime della fidanzata di Manuel, Miriana non ha nascosto la propria preoccupazione esortandola a confidarsi ancora di più con lei. Tra la Trevisan e le sorelle Selassiè c’è sempre stato un rapporto speciale: questa sera, dunque, prenderà le loro difese?

