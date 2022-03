Miriana Trevisan sempre in confessionale?/ Barù spoiler il motivo “Per previsioni…”

Miriana Trevisan trascorre molto tempo in confessionale? A porsi questa domanda, nelle scose ore, è stato Giucas Casella. L’illusionista che, durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 3 maro scoprirà se potrà continuare o meno la sua avventura nella casa essendo candidato all’eliminazione insieme a Miriana, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Antonio Medugno, notando l’assenza di Miriana e la sua presenza prolungata in confessionale, rivolgendosi a Barù, ha chiesto: “Ma Miriana sempre in confessionale?”.

Miriana Trevisan, duro sfogo: "Sono stufa"/ "Basta attaccarmi così, per me è..."

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, con il suo atteggiamento ironico, prima di rispondere, ha provato a mettere alla prova le capacità di Giucas chiedendogli quale potrebbe essere il motivo per il quale la Trevisan è spesso in confessionale. “E secondo te perchè la chiamano?”, ha chiesto Barù a Giucas. Casella, non sapendo come rispondere, ha chiesto al toscano di rivelargli il motivo. “Per le previsioni…“, ha risposto Barù.

Miriana Trevisan “Falsa? Non c'è un video che lo dimostra”/ “In 3 mi accusano ma...”

Miriana Trevisan e i suoi lunghi confessionali

Il confessionale rappresenta il luogo più importante della casa del Grande Fratello Vip 2021. Tutti i concorrenti vengono chiamati a turno per commentare le varie dinamiche della casa, ma spesso, entrano in confessionale spontaneamente per sfogarsi dopo un momento difficile. Miriana Trevisan, così, trascorre diverso tempo nella stanza rossa dove ha modo di lasciarsi andare a lunghi sfoghi in compagnia degli autori che ascoltano e provano ad aiutare tutti i vipponi.

Tutto ciò che viene raccontato in confessionale, spesso, non viene mostrato. Solo i commenti più taglienti sugli altri vipponi, per scatenare numerose dinamiche, finiscono nelle clip che vengono poi trasmesse durante la puntata con Alfonso Signorini. Nel corso dell’edizione attualmente in onda, tuttavia, per un errore della regia, è stato trasmesso in diretta un lungo confessionale di Barù che aveva scatenato anche delle polemiche.

Bruganelli critica Miriana Trevisan "Non mi piace chi si loda"/ Volpe la difende!

Giucas: ma miriana sempre in confessionale?

Baroo: e secondo te perché la chiamano ?

Giucas: perché?

Baroo: per le previsioni…#gfvip — GEIMS (@_GEIMS_) March 1, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA