Miriana Trevisan “sensitiva”/ Svela data finale, Signorini incredulo: come ha fatto?

Miriana Trevisan in versione sensitiva deve indovinare, insieme al mentalista Giucas Casella, la data della finale del Grande Fratello VIP 2021, che è stata ufficialmente posticipata. “Direi il 14 marzo”, azzarda la soubrette quando viene chiamata nella mistery room insieme al suo compagno d’avventura. Alfonso Signorini resta senza parole perché quando il contenuto della fatidica busta rossa viene svelato, si rende conto che la data è esattamente quella indicata da Miriana Trevisan. Giucas si congratula con Miriana, che è stata perfetta: “Tu sei una vera sensitiva, io sono un mentalista. Quando hai detto 14 marzo non potevo ribadirlo anche io”.

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan "Baci sotto le coperte"/ "In alcuni momenti..."

Miriana Trevisan indovina la data della finale del GF VIP: la reazione dei concorrenti

Miriana Trevisan e Giucas Casella portano la busta rossa nel salone principale, dove gli altri concorrenti attendono di scoprire il verdetto. Quando Miriana e Giucas lo rivelano, molti di loro restano basiti. Soleil Sorge è sconfortata, ma il suo non è l’unico volto impietrito dalla data della finale. Alfonso Signorini, così, interviene in collegamento per rassicurare i ragazzi: avranno tutto il tempo di decidere se proseguire o meno la loro avventura al Grande Fratello VIP.

