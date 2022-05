Miriana Trevisan shock, “Sono stata aggredita”/ “Ho avuta paura che mi ferisse…”

Miriana Trevisan aggredita al parco da un uomo: “Ci hanno tirato delle bottiglie…”

Miriana Trevisan è stata aggredita in un parco. La showgirl si trovava a Roma per scattare delle foto ed era in compagnia dell’amico Alessandro Duchetti quando è successo lo spiacevole episodio. Miriana è intervenuta su Instagram per spiegare cosa le era capitato durante il servizio fotografico. Mentre Alessandro scattava delle foto, un uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato minacciandoli e tirandogli contro bidoni contenenti delle bottiglie. Ancora spaventata, Miriana Trevisan ha voluto condividere con suoi fan questo terribile momento: “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere”, ha raccontato.

Miriana e Alessandro sono stati aiutati da un ragazzo che li ha soccorsi accompagnandoli di corsa nelle loro auto. Miriana Trevisan ha aggiunto un dettaglio importante. L’uomo che li ha aggrediti era ubriaco e la showgirl se n’è accorta dalla puzza di alcol che emanava: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro”, ha poi aggiunto.

Miriana Trevisan ha denunciato l’uomo alla polizia: “C’erano anche dei bambini…”

Miriana Trevisan e Alessandro Duchetti si sono messi alla ricerca dell’uomo che li ha aggrediti. Dopo l’iniziale spavento, i due si sono messi in macchina e hanno avvertito le forze dell’ordine: “Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C’erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Vorrei però riprenderlo”, ha denunciato Miriana. I due hanno fatto la stessa strada nel tentativo di ritrovarlo ma senza alcun risultato. L’uomo sembrava scomparso anche se ora le forze dell’ordine sono sulle sue tracce. Anche Alessandro che era con lei ha spiegato sui social che l’episodio è sconcertante in quanto è avvenuto alle 11 della mattina mentre alcuni genitori erano al parco con i loro figli.

Lo spavento per Miriana Trevisan e Alessandro Duchetti è stata davvero tanta e i fan in queste ore hanno cercato di darle il necessario sostegno esprimendo sdegno per quanto accaduto. L’uomo non si sarebbe nemmeno scusato e anzi probabilmente se avesse avuto un coltello le conseguenze sarebbero state ben più gravi. I fatti di cronaca degli ultimi parlano chiaro e a Roma sempre più persone vengono aggredite e minacciate da senzatetto. Stavolta purtroppo a farne le spese è stata Miriana Trevisan che però ha denunciato subito quanto accaduto nella speranza che l’uomo possa essere rintracciato.











