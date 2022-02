Miriana Trevisan smaschera Alex Belli e il teatrino con Delia e Soleil/ “Pagato per…”

Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per provare a riconquistare la fiducia di Delia Duran che sembrava decisa a chiudere la loro storia d’amore. Sin dalle prime ore di permanenza di Alex nella casa, tuttavia, Delia ha mostrato qualche titubanza non riuscendo ad essere indifferente all’uomo con cui ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Oltre a confrontarsi a lungo con Delia e con Soleil Sorge con cui ha ribadito di avere una semplice amicizia, Belli ha avuto modo di parlare anche con le altre donne della casa. In particolare, si è confrontato con Miriana Trevisan che, insieme a Manila Nazzaro, è stata una delle persone più vicine a Delia sin dal suo ingresso.

La Trevisan ha così provato a far capire ad Alex gli errori commessi con Delia e che hanno allontanato quest’ultima. “Anche con l’amore libero, ma tu qui ti sei invaghito di un’altra. Quindi è normale che lei abbia sofferto” – ha puntualizzato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Perché non hai smesso di fare tutti quei tweet e discorsi su Soleil? Secondo me dovevi limitare tutte quelle parole fraintendibili. Come mai non sei entrato in silenzio stampa su Soleil?”, ha chiesto la Trevisan. Di fronte alle domande di Miriana, Alex Belli ha vuotato il sacco.

Alex Belli, la confessione su Delia Duran e Soleil Sorge

In un lungo discorso, Alex Belli, a Miriana Trevisan, ha spiegato di non aver mai avuto dubbi su chi sia la donna della sua vita, di essere sempre stato chiaro, ma di aver lasciato che il pubblico e gli addetti ai lavori dessero una libera interpretazione delle sue parole. “Vi rendete conto voi fuori in che cavolo di situazione ero? Capite che io posso anche fare 20 post su Delia Duran e il nostro amore e poi 3 per Soleil e mostrano solo quelli?! Ok dai, insomma, io ho 40 anni e noi tutti facciamo televisione qui dentro“, ha spiegato Belli alla Trevisan come riporta Biccy.

L’attore, poi, è sceso nei dettagli spiegando quella che è stata la situazione negli ultimi mesi. “In realtà dico sempre le stesse identiche cose che dico da mesi [ride]. Perché in realtà il mio pensiero è lo stesso da ottobre, ma se loro vogliono userò sempre parole diverse. Poi sono stato chiarissimo con l’aereo (con cui ha detto a Delia di considerarla l’unica donna della sua vita ndr). Che poi io venivo e dicevo ‘Soleil amica mia’, ‘Delia amore mio’. Quindi le cose si capivano”, ha aggiunto. Infine, ha concluso così: “Se mi vengono fatte le stesse domande puntata dopo puntata, io sono lì passivo che dico le stesse cose. Sono pagato per venire in puntata”, riporta Biccy.



