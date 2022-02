Miriana Trevisan “Soleil, Alex e Delia? Nessuna vittima”/ “Non ti fai limonare così!”

Miriana Trevisan ha sempre avuto un’idea molto chiara non solo di Soleil Sorge ma anche del famoso triangolo che ormai tiene banco da mesi nella Casa del Grande Fratello Vip e che vede protagonisti anche Alex Belli e Delia Duran. L’ex ragazza di Non è la Rai non si è mai tirata indietro dall’esprimere la sua opinione spesso critica su Soleil. Sebbene nelle passate ore sia corsa in soccorso della Sorge, in preda ad un crollo emotivo dopo una serata piuttosto turbolenta avuta con Alex, Miriana non ha affatto cambiato idea sull’influencer e sugli altri due protagonisti del triangolo.

Secondo alcuni gieffini, Soleil sarebbe caduta nella trappola dell’ex attore di CentoVetrine e della moglie. A pensarla così sono stati Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Antonio Medugno. Tuttavia, come riporta Biccy.it, a fornire un parere discordante su questo aspetto è stata proprio la Trevisan che ha invece commentato: “Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto?”.

Miriana Trevisan e la sua idea del triangolo “Nessuna vittima!”

Secondo Miriana Trevisan, non ci sarebbe alcuna vittima nel presunto triangolo formato da Soleil, Alex e Delia: “Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto”, ha riferito. Per la showgirl parlare di vittime in questo contesto sarebbe abbastanza azzardato, per questo ha ribadito il suo punto di vista: “Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico. Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality”.

Soleil avrebbe avanzato la scusa dell’alcol per quanto accaduto nelle passate notti con Alex e Delia, ma Miriana a tal proposito avrebbe una visione del tutto differente: “Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto”. A suo dire, “Se tu sai che l’alcol ti procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno”. Il riferimento non è solo al “bacio artistico” dato in passato ad Alex ma all’ultimo che l’ha vista protagonista con Delia.

