Miriana Trevisan “Soleil Sorge tieniti il tuo Alex Belli”/ L’attacco:”isolalo ancora che l’abbiamo perso!”

Miriana Trevisan e Soleil Sorge tensioni post nomination dal Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan ha mandato in nomination Soleil Sorge nella scorsa puntata. L’influencer però non l’ha presa bene. All’inizio il suo sospetto era ricaduto anche su Aldo Montano e le sorelle Selassiè. Dopo essere uscita dalla stanza, l’influencer ha colto l’occasione per chiedere una conferma a Miriana. Quest’ultima, con tranquillità, ha ammesso di averla nominata soprattutto per il fatto che, visti i suoi problemi di salute, aveva bisogno di mangiare delle verdure, ma Soleil, non tenendo in considerazione questa cosa, non le ha fatto ricevere la sua porzione. Una motivazione che ha lasciato interdetta la Sorge che ne ha parlato anche con Katia Ricciarelli e Nicola Pisu, rimasti increduli dopo aver ascoltato le sue lamentele.

“Penso sempre a tutti quanti” si è giustificata Soleil spiegando che, dal punto di vista del cibo, è sempre stata molto attenta a distribuire in modo equo la porzione a tutti i concorrenti. Katia pensa che dietro il comportamento di Miriana ci possa essere dell’altro. Proprio nelle ultime ore, durante uno scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro, Miriana Trevisan è stata messa a tacere. L’influencer è sbottata chiedendo alla Trevisan di poter parlare senza che lei si dovesse intromettere.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge si sono scontrate dopo la scorsa puntata. L’influencer non ha nascosto la sua delusione per le parole di Miriana in confessionale. La showgirl si era riferita al suo rapporto con Belli. Soleil Sorge le ha detto: “Complimenti anche a te. Sono rimasta male che tu sei caduta e ti dava fastidio quando gli altri parlavano di te o delle tue cose. Tu eri lì a fare lo stesso giochino”. Miriana Trevisan ha replicato: “Delia è rimasta ferita. Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere hai capito? Non venire a insegnarmi che prima stavi parlando di me e Nicola. Adesso vuoi colpire me? Poi chi altro? Devi sempre colpire o isolare qualcuno”.

Soleil ha poi ribattuto dicendo di non avere interesse a colpire nessuno: “Non ho interesse a colpire nessuno. Non mi piace quando vengono dette cose dietro. Brava hai imparato le battute! Fino a qualche tempo fa dicevi che le persone ti emarginavano e che io avevo capito tutto e che ero l’unica vera”. Miriana Trevisan ha poi lanciato una stoccata alla Sorge: “Tieniti il tuo Alex, isolalo ancora che l’abbiamo perso”. Tra le due non corre buon sangue e l’aria è molto tesa.



