Miriana Trevisan sotto attacco, Biagio D’Anelli “non è una mantide”/ “Pronto a quarantena per abbracciarla”

Miriana Trevisan durante la diretta del Grande Fratello Vip 2021 è stata sotto accusa più volte da parte degli altri coinquilini della casa, prima da Katia Ricciarelli che l’ha accusata di essere una cattiva madre per via del suo comportamento con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli. Dopo l’eliminazione dell’opinionista dalla casa del Grande Fratello molti dei concorrenti non hanno perso occasione per esprimere la loro opinione in merito alla coppia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

Soleil Sorge ha ammesso di vedere Miriana come una “Mantide religiosa” in grado di far cadere l’opinionista in una trappola. La showgirl dopo aver ascoltato le parole della Sorge ha ammesso al presentatore: “Se vede due persone felici alla fine la deve distruggere” e rivolgendosi a Soleil ha sentenziato: “Tu ti innamori sempre dei migliori amici e poi loro scelgono l’altra”. Non solo Soleil Sorge, anche Giacomo Urtis ha utilizzato nei confronti della showgirl delle parole velenose parlando dei suoi: “Giocherelli dei pianterelli”. Alfonso Signorini ha fatto vedere a Miriana una clip in cui Giacomo confidava a Soleil: “Prima di entrare qui da un mio amico si è fatta comprare le scarpe per venti, trentamila”. Soleil ha commentato: “Sta qui a fare la vittima e tutti che ci cascano. Prima li intorpidisce”.

Miriana Trevisan sotto accusa, Biagio D’Anelli interviene per difenderla

Sentendo le parole di Soleil Sorge e Giacomo Urtis, Miriana Trevisan ha ammesso: “Sono senza parole, mi fa veramente schifo tutto questo, specialmente da Giacomo che sa tante cose vere di me”. Giacomo, resosi conto della gravità delle sue parole ha chiesto scusa alla donna: “Siamo amici da tanti anni e ci confidiamo le cose sulle persone. Volevo chiedere scusa a Miriana per questa cosa, perché sono cose private”. Anche Soleil ha voluto precisare “Era un momento fuori onda in cui mi stava dicendo alcune cose”.

Biagio D’Anelli vedendo dall’esterno alcuni comportamenti scorrenti nei suoi confronti e nei confronti di Miriana Trevisan ha fatto il suo ingresso attraverso l’occhio per parlare con alcuni concorrenti come Soleil Sorge sentenziando: “Non chiamarla più Mantide nei riguardi di una donna e di una madre”. Soleil ha precisato: “Hai sentito come questa donna e madre ha detto nei miei confronti?”. Biagio ha continuato a difendere a spada tratta Miriana Trevisan e dopo Soleil ha chiesto a Valeria Marini il perché delle sue offese nei suoi confronti: “Voi pensate al gioco, per me e Miriana è stato sentimento. Falso è una parola pesante”. L’opinionista ha voluto chiarire anche con Giacomo Urtis: “Come ho sempre smontato le coppie fake non ho vissuto una coppia fake. Quello che hai detto su Miriana sono tutte stronz*te”. Dopo il chirurgo l’attenzione dell’opinionista si è spostata su Giucas Casella: “Mi fa piacere che vuoi bene a Miriana, ma dalle dei consigli pratici”.



