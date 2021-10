Miriana Trevisan sta usando Nicola Pisu?/ Prima lo “molla” poi ci dorme insieme al GF VIP

Miriana Trevisan, i dubbi dopo l’attacco della madre di Nicola Pisu

L’atteggiamento di Nicola Pisu ha modificato radicalmente l’atteggiamento di Miriana Trevisan all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Tra i due concorrenti, dopo qualche dubbio da parte di Miriana, l’attrazione è visibile anche se qualcuno fuori dalla casa non è d’accordo con ciò che accade all’interno. Lo scorso venerdì è stato mostrato un messaggio in trasmissione della madre di Nicola Pisu in cui la patron di Miss Italia ha accusato la showgirl di disonestà nei confronti del figlio. Miriana nell’apprendere l’opinione di Patrizia Mirigliani è apparsa turbata e ha dichiarato che la sua sincerità nei confronti di Nicola non può essere messa in discussione.

Sabato mattina Miriana ha deciso di sfogarsi con Alex Belli e Carmen Russo su quanto accaduto la sera prima durante la diretta e ha detto: “Pensare che sono stata disonesta con lui no! Tutto perché mi sono lasciata corteggiare, per una volta che lascio avvicinare una persona dopo tanto tempo”. Gli altri concorrenti hanno cercato di consolare Miriana dicendole: “Devi pensare che quello che viene fomentato fuori noi non lo possiamo sapere. Ma tu non ti devi bloccare”. Anche Carmen Russo ha voluto far notare alla compagna un particolare: “Da quando ha iniziato a corteggiarti ha iniziato anche a vivere di più e a essere più partecipe. Non ti devi fare nessuna colpa. Sii serena e affronta la cosa con la semplicità e la naturalezza che hai sempre avuto”.

Miriana Trevisan continua la sua frequentazione con Nicola Pisu nonostante le critiche

Miriana Trevisan si sente in pace con sé stessa e crede di aver tutelato al meglio il ragazzo, inevitabilmente però è una donna molto sensibile e vedere che i suoi atteggiamenti sono stati percepiti male l’ha fatta molto soffrire. Dopo essersi sfogata con i suoi compagni ha detto: “Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura”.

Le parole di Patrizia Mirigliani sembrano invece non aver avuto alcun effetto su Nicola Pisu che appare sinceramente preso dalla donna e convinto a proseguire il suo corteggiamento e anche Miriana sembra essersi lasciata andare ai sentimenti nei confronti del ragazzo. Miriana e Nicola infatti passano sempre più notti insieme e sono stati ripresi dalle telecamere mentre si nascondevano sotto le coperte, che tra i due sia scattato un bacio?

