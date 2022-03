Miriana Trevisan stronca Soleil Sorge/ “Federica Calemme? Oro colato rispetto a lei”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 due persone non sono mai riuscite a trovare un punto in comune tale da renderle amiche per più di qualche minuto: stiamo parlando di Miriana Trevisan e Soleil Sorge che, anche a reality concluso, rimangono due strade opposte. Ora che il programma è finito, continuano anzi le stoccate che le due si lanciano a vicenda, così come fatto da Miriana nel corso dell’intervista rilasciata a CasaChi ieri.

Oltre a rivelare la coppia che ha fatto più sesso nella Casa, parlando della storia nata tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, Miriana ha lanciato una pesante stoccata a Soleil: “Federica e Gianmaria li vedo bene, poi lui, dopo aver avuto Soleil, questa donna è oro colato.”

Miriana Trevisan e Soleil Sorge, botta e risposta dopo il GF Vip

Non ci va leggera Miriana Trevisan con Soleil Sorge che, d’altronde, ‘replica’ il giorno dopo, proprio durante la sua intervista a CasaChi. Parlando di un rapporto che non è mai riuscito a decollare, la Sorge ha ammesso che comunque un lato della Trevisan le piaceva: “Un rapporto con lei? In realtà c’ho provato più volte – ha spiegato Soleil – anzi se ricordate bene all’inizio avevamo quasi legato, perché lei ha una cosa che mi piace. Ha questo lato un po’ sbarazzino, un po’ matta, un po’ wild con la testa tra le nuvole e questa cosa mi piaceva. Sono caratteristiche con cui mi trovo spesso”. Tuttavia, a parte questo aspetto, “alla lunga siamo davvero due opposti”, ha ammesso.

