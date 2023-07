Miriana Trevisan torna a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti?/ “Spero di andare a trovarlo…”

Miriana Trevisan pronta al grande ritorno a La ruota della Fortuna? “Spero di andare a trovare Gerry Scotti”

In queste ore i nuovi palinsesti di Mediaset stanno facendo discutere e sognare il web. Si parla insistentemente del ritorno de La Ruota della Fortuna, il celebre programma televisivo condotto diversi anni fa da Mike Bongiorno. All’epoca, tra le soubrette che assistevano il conduttore, c’era la bella Miriana Trevisan, la cui popolarità è esplosa proprio grazie al gioco televisivo di Mediaset. Così quando la Trevisan ha saputo della riedizione del programma non ha potuto che fare i salti di gioia. “Ho fatto cinque anni de La Ruota della Fortuna con Mike. Sono molto contenta perché è un gioco che stimola la mente. Spero che i giovani si possano divertire”, ha raccontato felice ed entusiasta ai microfoni di Superguidatv.

Alla conduzione del programma, quest’anno, ci sarà il mitico Gerry Scotti e Miriana è certa che a Mediaset abbiano preso la scelta migliore. La Trevisan non ha dubbi: con lui alla guida la Ruota della Fortuna sarà un successo.

Miriana Trevisan approva Gerry Scotti per la riedizione della Ruota della Fortuna: “Lui è meraviglioso, può fare ogni cosa”

“Gerry Scotti è meraviglioso, può fare tutto. Spero di poterlo andare a trovare”, ha dichiarato speranzosa Miriana Trevisan. Sempre in ottica dei palinsesti Mediaset e delle rivoluzioni in atto, l’ex valletta ha commentato l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset: “Credo che Piersilvio stia facendo delle scelte e prima di parlare bisognerebbe capire bene. Io poi sono partenopea e quindi mi dispiace per Barbara”. E per quanto riguarda il suo futuro professionale, le idee non mancano per Miriana. “Mi sto dedicando a me stessa e spero che ci siano belle sorprese in arrivo. Amore? Sono senza amore ma piena di amore”, ha detto.

