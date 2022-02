Miriana Trevisan/ “Vedo cose che non capisco, la mia coerenza può infastidire ma…”

Miriana Trevisan rischia di lasciare il Grande Fratello Vip?

Miriana Trevisan giovedì scorso è andata al televoto e dovrà sfidarsi con Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo. La Duran l’ha nominata perché le ha consigliato di cambiare il suo atteggiamento nei riguardi di Barù e poi ha ritrattato, anche Nathaly non vede di buon occhio la showgirl tanto da considerarla una delusione umana. Katia prima di uscire dalla Casa ha avuto un confronto con la Trevisan, la showgirl si è sentita ferita dalle parole della cantante lirica che le ha detto chiaramente di non volerle bene, in quelle parole Miriana ha notato una sorta di cattiveria nei suoi confronti. La Ricciarelli ha replicato che nemmeno a lei ha fatto piacere quando le ha dato dell’anziana. Sonia dallo studio l’attacca aspramente: “Non ti senti subdola? (…) Sei fastidiosa con questa voce piagnucolante (…) Ridicola”. La Trevisan non ha modo di replicare.

Continua fuori dalla Casa la love story tra Biagio e Miriana, difatti i due hanno intenzione di proseguire la relazione una volta terminato il programma. Qualche giorno da però alla showgirl è stato fatto recapitare un messaggio aereo son su scritto “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene”. L’ex di Non è la Rai c’è rimasta molto male, Signorini le ha fatto vedere un confronto che Biagio ha avuto con Arianna David nel corso di “Mattino 5”, l’ex Miss Italia ritiene che Biagio non sia sincero nei confronti della Trevisan, al contrario di Miriana che invece crede in questo rapporto e non si lascia influenzare da nessun giudizio. L’ex di Pago negli ultimi giorni è tornata a parlare di Nicola Pisu ma le sue esternazioni non sono piaciute ragazzo che ha replicato a tono facendo appello ai suoi legali.

Miriana Trevisan, tra entità e percezioni

Miriana Trevisan inoltre ha dichiarato di parlare con i fantasmi. Qualche sera fa le sue compagne di stanza l’hanno sentita parlare durante il sonno, alla domanda cosa stesse dicendo, la showgirl ha affermato di trovarsi di fronte a un’entità che la invitava ad andare in pace. Non solo ma ha confessato che riuscirebbe a capire anche in quale stato di salute si trovano le persone, però non lo dice mai e succede anche con i tumori. Queste sue dichiarazioni hanno mandato in tilt il web, molti l’hanno accusata di fingere per attirare l’attenzione su di sé. In pochi credono nella sua versione, la verità è che in un modo o nell’altro Miriana riesce sempre creare dinamiche di gioco discutibili.

Nonostante i conflitti che vive all’interno della Casa, Miriana piace al pubblico e anche questa volta dovrebbe superare il televoto senza ostacoli. Visto il polverone che si è alzato durante la settimana, Biagio dovrebbe chiarire una volta per tutte la sua posizione, anche perché in rete gira la notizia di un ravvicinamento alla sua ex. Miriana si lamenta perché nella Casa vede troppe cose che non capisce, non riesce a comprendere come mai Nathaly le abbia tolto il saluto, eppure tra loro era nata una bella amicizia. Intanto D’Anelli è intervenuto proprio nelle passate ore per replicare ad alcune offese che le avrebbe rivolto Barù.

La delusione verso alcuni inquilini

Ad un passo dall’esito del nuovo televoto che vede Miriana Trevisan a rischio eliminazione, è arrivato per la showgirl anche il momento di fare un bilancio. Alla vigilia del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, durante una chiacchierata con Giucas Casella, l’ex ragazza di Non è la Rai si è domandata: “Quando mi passerà questa cosa? Vedo troppe cose che non capisco… C’è chi dice una cosa e poi ne fa un’altra”. La Trevisan si è lamentata con Giucas dell’eccessiva incoerenza riscontrata nella Casa da parte di alcuni inquilini.

Lei, a differenza di molti altri Vipponi, si è invece sempre definita molto coerente: “Io dico una cosa e quella faccio, ci hai fatto caso come sono precisa? Sembro la più… invece sono la più coerente”, ha commentato con il paragnosta. “Io sono coerente, molto coerente”, ha ribadito Miriana, mantenendo il punto, “seguo una linea, forse sono anche fastidiosa per questo”. A suo dire, prima di parlare rifletterebbe molto: “Non è bontà eh?”, ha precisato, “è solo che se tu mi parli male di qualcuno è difficile che mi tiri dietro…”. A chi farà riferimento? C’è indubbiamente qualche atteggiamento nella Casa che continua a turbare Miriana deludendola.



