Miriana Trevisan Vs Katia Ricciarelli “Anziana che rompe le pal*e”/ Davide e Jessica…

Una nuova guerra tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli sta per scoppiare nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Dopo gli scontri delle scorse settimane che hanno coinvolto altri inquilini della casa, tra la Ricciarelli e la Trevisan è tornato il sereno. Pur mantenendo le distanze, le due concorrenti hanno ricominciato a parlare tranquillamente evitando, tuttavia, di trascorrere tanto tempo insieme. Miriana, infatti, passa le sue giornate con Nathaly Caldonazzo, Delia Duran, Manila Nazzaro, Jessica e Lulù Selassiè. Tuttavia, nel corso della puntata del reality show in onda questa sera, la fiamma dello scontro potrebbe riaccendersi.

Lo scontro tra la cantante lirica e la showgirl potrebbe scoppiare ancora per una battuta fatta da Miriana nelle scorse ore alla presenza di Davide Silvestri e Jessica Selassiè. Cosa ha detto, precisamente, l’ex ragazza di Non è la Rai?

La battuta di Miriana Trevisan su Katia Ricciarelli

Tutto è accaduto la scorsa notte quando, come fa sapere Biccy, Miriana Trevisan si è divertita a fare i tarocchi ai propri coinquilini. Un modo, per i concorrenti del Grande Fratello Vip, anche per trascorrere il tempo. Utilizzando le carte del Mercante in fiera, così, Miriana ha fatto i tarocchi a Davide Silvestri e Jessica Selassiè.

Alzando una carta si è lasciata andare alla seguente battuta: “C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle e come se le rompe [ride] però almeno ci insegna tante cose“. Parole che hanno stupito Davide Silvestri e Jessica Selassiè che si sono guardati increduli. Alfonso Signorini mostrerà il filmato alla Ricciarelli creando una nuova dinamica? Lo scopriremo questa sera.

